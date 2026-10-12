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美國非營利組織「美國筆會」（PEN America）近日公布最新報告指出，在 2025 年 7 月至 2026 年 6 月的學年度期間，全美公立學校因被認定內容不妥而遭移除或限制借閱的「禁書」案例高達 1 萬 1982 件，其中包括日本漫畫家諫山創的人氣漫畫《進擊的巨人》等日本作品。此數字較上一學年度的 6870 件大幅成長，更是該機構自 2021 至 2022 學年度展開調查以來的最高紀錄。根據共同社報導，2025 至 2026 學年度適逢第二次川普共和黨政府上任。保守派團體與共和黨籍政治人物持續施壓，要求各學區將涉及暴力、性描寫及 LGBTQ（性少數族群）等特定主題的書籍列為「禁書」。本次統計件數以各學區將特定書籍列入「禁書」的次數計算。其中以南部德州（8193 件）與佛羅里達州（3212 件）最多。若扣除重複書籍，全美遭禁的實際書籍種類為 7370 冊。報告亦指出，越來越多學區開始運用人工智慧（AI）來判斷是否應將書籍下架。根據美國筆會數據，全美2025到2026年共有114個公立學校學區實施禁書措施，遭禁書籍累計達1萬1982冊次。若扣除不同學區重複列入的書籍，實際受影響的作品共有7370冊，4,000多位作家、插畫家和譯者的創作被列其中。青少年讀物在被禁書籍中佔絕大多數（超過所有禁書的一半），而小說類書籍則是禁書最多的類型（超過所有禁書的80%）。值得注意的是，這兩種趨勢也趨於一致。在2025-2026學年被禁的青少年讀物中，超過90%是小說類書籍，這使得年輕讀者無法接觸到那些能幫助他們愛上閱讀的書籍。值得注意的是，日本漫畫也成為最新被禁的目標，與其他繪本或圖文小說類似，日漫中的圖像分鏡經常被「斷章取義」，審查團體往往鎖定其中涉及性、暴力與性別認同的視覺描繪。無視書籍整體內容，僅單獨抽離特定畫面或圖像進行審視。又因日本漫畫系列集數較多，禁書數量也因此攀升。日本知名漫畫家大久保篤（代表作《炎炎消防隊》《噬魂者》系列）、諫山創（代表作《進擊的巨人》系列）、高橋留美子（代表作《犬夜叉》《犬夜叉彩色漫畫版》《亂馬1/2》系列）以及松井優征（代表作《暗殺教室》系列），均登上了美國筆會（PEN America）「最常遭禁作者」名單。被禁次數最多的是美國恐怖小說大師史蒂芬・金（Stephen King），作品累計被禁312冊次。\排名前10名的作者中，有3人是日本漫畫家，包括「炎炎消防隊」作者大久保篤的106冊次、「進擊的巨人」作者諫山創的89冊次，以及「犬夜叉」作者高橋留美子的63冊次。