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新竹增設6處科技執法！取締地點一次看

▲新竹市警察局表示，此次新增6處科技執法設備，依設備類型及取締項目主要為「闖紅燈」及「未停讓行人」。（圖／新竹市警察局）

有1處移動式設備移置！改取締未停讓行人

▲新竹市警察局長陳源輝則提醒，駕駛行經路口或行人穿越道時，務必落實「慢、看、停」，留意是否有行人穿越。（圖／新竹市警察局）

新竹市推動人本交通！警方籲落實「慢、看、停」

新竹市民注意了！為改善交通秩序、提升行人安全，新竹市警察局新增6處科技執法設備，包括2處固定式、4處移動式，另將1處既有移動式設備移置至新地點。上述7處路口即日起至明年1月11日為宣導期，並自明年1月12日起正式執法。警方提醒，駕駛行經路口應遵守交通規則，確實停讓行人，避免違規受罰。新竹市警察局表示，此次新增6處科技執法設備，依設備類型及取締項目分為以下兩類：取締項目為，設置於以下2處易肇事路口：取締項目為，設置於以下4處闖紅燈肇事較多的路口：除了新增6處設備，警方也將原設置於中華路二段與林森路口的科技執法設備，移置至南大路與公竹路口，取締項目為「未停讓行人」。警方表示，考量中華路二段與林森路口的科技執法已見成效，因此調整設備設置地點，期望進一步改善其他路口的交通安全。該處移置設備的宣導期及正式執法日期，與上述6處新增設備相同，將於明年1月12日起正式執法。新竹市長高虹安表示，設置科技執法並非以處罰為目的，而是希望保障市民交通安全，培養安全的用路習慣。透過市府與市民共同努力，打造更友善的交通環境，也展現市府對行人安全的重視。新竹市警察局長陳源輝則提醒，駕駛行經路口或行人穿越道時，務必落實「慢、看、停」，留意是否有行人穿越；行人也應在合法地點穿越道路，並遵守「停、看、聽」原則。警方強調，未來將持續檢討移動式科技執法地點，並視各路段肇事及違規情形滾動調整，將設備移至違規或事故較嚴重的路段，以提升執法效益，維護道路交通安全。