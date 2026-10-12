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美股周一（12日）早盤主要指數漲跌互見，費城半導體指數持續回檔，記憶體族群跌幅尤其劇烈，美光大跌4%。台指期夜盤下跌兩百點。美股主要指數12日早盤，截止至台灣時間晚間10時，道瓊工業指數小漲178點，漲幅0.34%；那斯達克指數跌117點，跌幅0.43%；標普500指數平盤震盪；費城半導體指數跌336點，跌幅2.67%。個股部分，科技股跌幅明顯，輝達、台積電ADR雙雙下跌1%，記憶體族群重挫，美光下跌超過4%，股價跌破1千美元；SK海力士ADR同樣下跌4%。台指期夜盤受到美股拖累持續下跌，最低一度跌至49000點，下跌約300點。根據路透報導，博通執行長陳福陽(Hock Tan)週一表示，隨著人工智慧的不斷發展，資金將是公司面臨的最大限制。週一在新加坡舉行的會議上，陳福陽表示，公司正在克服晶圓短缺和內存短缺的問題，但資金將是最大的限制。陳福陽還補充說，Anthropic和 OpenAI 已經證明，它們可以從部署用於人工智慧個人助理的最新模型中獲得可觀的收入。