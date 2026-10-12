今彩539第115000247期今（12）日開獎，台彩晚間 22 時公布派彩結果，本期今彩539的頭獎開出3注，800萬元獎落基隆市、新北市、高雄市，貳獎部分則開出267注，每注中獎獎金2萬元。

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10月12日今彩539頭獎開出彩券行

基隆市暖暖區過港路156號（1樓）－億定旺彩券行
新北市中和區中和路68號1樓－御佳彩券行
高雄市前鎮區三多二路421號1樓－鑫鑫向榮彩券行

▲高雄市前鎮區三多二路鑫鑫向榮彩券行今（12）日開出威力彩頭獎。（圖／GoogleMaps）
▲高雄市前鎮區三多二路鑫鑫向榮彩券行今（12）日開出威力彩頭獎。（圖／GoogleMaps）


🟡10月12日威力彩、今彩539完整開獎號碼

威力彩：第一區03、05、20、22、26、32，第二區03

今彩539：06、16、24、36、39。
39樂合彩：06、16、24、36、39。

3星彩：388。
4星彩：2009。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...