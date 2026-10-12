兄弟卻在下半季上演大逆襲，打出36勝24敗、勝率.600成績登頂，還在季後挑戰賽力克統一獅，連3年闖進台灣大賽。從墊底到台灣大賽，兄弟只花了102天，如今逆襲奪冠「夢幻劇本」只剩最後一哩路。

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兄弟開季1勝8敗 改寫多項隊史悲慘成績

團隊打擊OPS從上半季後段班的100.7，爆升到119.5，排名高居全聯盟第一，上半季ERA+僅76.6、拖垮戰績的投手表現，下半季也拉抬到接近平均的96.3，表現判若兩隊。

張仁瑋、張士綸進駐先發打線 擺脫「貧打等長打」模式

轉為以安打串聯、速度壓迫與戰術執行力為主的侵略性球風，團隊得分從上半季的209分，大幅提升至300分

前60場僅拿24勝 兄弟仍連3年闖台灣大賽

結果從墊底到台灣大賽，兄弟只花了102天就走完，如今逆襲奪冠「夢幻劇本」只剩最後一哩路，就是交手全年度勝率第一的味全龍。

▲中信兄弟小將張士綸今年異軍突起，下半季坐穩開路先鋒，成為兄弟戰績止跌回升的頭號功臣。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟下半季戰績回升，百萬象迷也重新球場，季後挑戰賽票房更改寫紀錄。（圖／中信兄弟提供）

▲羅戈帳面成績雖不出色，但仍維持高三振率特色，整季同樣勞苦功高。（圖／中信兄弟提供）

7月2日是中職上半季補賽周最後一戰，中信兄弟在大本營洲際棒球場6：9不敵樂天桃猿，上半季20勝38敗2和，勝率僅.345，不僅位居6隊單獨墊底，與龍頭味全龍勝差甚至多達18場，當百萬象迷已經在討論狀元籤之時，兄弟乘著復仇心態迎接開季，開季前9場卻僅1勝8敗，被前段班逐漸拉開，一路墊底到上半季結束，期間改寫多項隊史難堪紀錄，包含最速30敗、季後賽淘汰指數最速歸零，以及近12年來隊史極低半季勝率，連百萬象迷都感到絕望，票房明顯下滑，網路甚至在討論狀元籤人選。結果兄弟下半季重新出發，投打兩端都明顯回穩，實際上，攤開兄弟上下半季陣容，主砲許基宏、資深強打張志豪都提前報銷，洋投不斷變動，最後能仰賴的仍舊是勝騎士、羅戈2張王牌，最大改變在於打擊端改變打法，重用「雙張」張仁瑋、張士綸進駐先發打線，成為全聯盟最具破壞力的雙箭頭，兩人皆繳出單季百安以上的表現。另外兄弟也擺脫上半季「貧打等長打」的模式，，長打方面雖然少去許基宏，但去年低潮的曾頌恩下半季回歸打出價值，尤其是9月下旬開始將狀態拉至巔峰，季後挑戰賽打擊率也高達3成64，成功補上火力空缺。投手方面，勝騎士、羅戈上半季帳面成績不出色，但進階數據顯示仍有一定水準，來到下半季後逐漸校正回歸，讓兄弟單周都能保有競爭力，牛棚方面，教練團重整勝利方程式，除呂彥青、李振昌維持穩定發揮，陳琥、余謙扛下勝利組同樣功不可沒。遙想7月2日時，兄弟打完60場僅拿24勝，讓百萬象迷不敢想像下半季成績，面對洋投戰力齊全的超級強權，黃衫軍得全力延續近期火燙的手感，以及百萬象迷加持的氣勢，上半季墊底到台灣大賽冠軍的逆襲奪冠夢，或許真的有可能在今年上演。