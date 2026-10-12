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中國網紅東東（王秀東）在22歲的年紀就發現肝癌晚期，努力抗癌9年，大大小小做過十幾次手術，累積花費超過人民幣140萬元（約台幣667萬元），但沒想到本月7日卻傳出他離世的消息，享年31歲。他的妻子也證實噩耗悲痛發文，「永遠懷念你。」讓眾人都忍不住鼻酸。東東在抗癌9年後，於7日傳出已病逝的消息。他的妻子也在社群發文證實噩耗，「初戀是你，離別亦是你，永遠懷念你。」據悉，東東與妻子從初戀步入婚姻，並誕下兩名兒子，就算他在22歲就罹患肝癌晚期，妻子也一直不離不棄陪伴在他身旁，這段感情最後以這樣的方式離別，也讓眾人都非常難過。東東在22歲因為腹痛而到醫院檢查，不料檢查出肝臟有超過10公分的腫瘤，確診肝癌晚期。東東也從此開始漫長的抗癌之路，期間他做過3次開腹等十多次大大小小的手術，累積花費超過人民幣140萬元。為了支撐龐大醫療費，他也不時當司機開網約車、擺攤、經營超市，還常常要在凌晨2點左右就進貨，或是一天出車16～17小時，並透過影片記錄點滴，忙碌的生活也讓他自稱是「跟時間賽跑的人」。雖然東東努力生活、積極治療，但還是抵抗不了病魔，在7日病逝。而在過世前兩天，他因為肝衰竭引發代謝混亂及發熱，導致體內有灼燒一樣的劇痛，東東因此表示想要大口吃冰，他也如願狂吃冰，不料這個畫面竟成為了他的最後身影，讓網友們看到都感到非常不捨又心痛。