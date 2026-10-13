我是廣告 請繼續往下閱讀

今井達也挑戰美國職報大聯盟（MLB）的首個賽季經歷震撼教育，不僅在季中被休士頓太空人隊轉到牛棚，季末更幾乎完全失去登板機會，《休士頓紀事報》太空人隨隊記者卡瓦哈拉（Matt Kawahara）直指這背後可能暗藏球團不想支付激勵獎金的「暗黑考量」，這樣的操作可能讓今井達也因此少拿了最多可達到300萬美元的錢。今井達也本季以3年5400萬美元合約加盟太空人，出賽23場（其中15場先發），繳出6勝4敗、防禦率4.93的成績。雖然在76.2局中狂飆97次三振，但也投出多達51次保送，控球成最大致命傷。由於先發表現起伏過大，今井在季中遭到調往牛棚的命運。即便明星賽後防禦率下探至2.55，仍未獲球團完全信任，在對決村上宗隆所屬的芝加哥白襪外卡系列賽中，今井達也雖被登錄於名單內，卻只能枯坐板凳看著球隊遭淘汰。《休士頓紀事報》太空人隨隊記者卡瓦哈拉透露，今井達也的合約中包含一項激勵條款：只要投球局數達到80局、90局與100局，就能各獲得100萬美元獎金（最高300萬美元）。今井最終的投球局數剛好停在76.2局，距離首階段獎金門檻僅差不到4局。外界強烈推測，太空人高層為了節省開支，刻意在季末減少今井達也的登板機會。卡瓦哈拉坦言這種「技術性省錢」的解讀非常合理，但他也補充，太空人直到例行賽最後一戰才確定晉級，為了最大化贏球機率，減少狀態不穩定的今井上場也是無可厚非的戰力調度。針對今井達也合約中附帶的每年「逃脫條款」（Opt-out），卡瓦哈拉認為今井行使這項權利的機率極低。考量到他目前的表現難以在市場上爭取到同等合約，加上大聯盟勞資協議（CBA）談判恐導致全面封館，自由市場的變數將大幅增加。儘管首年經歷陣痛期，但今井在休息室內並未表現出不滿情緒，外界預期他明年將繼續披上太空人戰袍，首要目標是重新贏回先發輪值的一席之地，幫助僅打出81勝81敗的太空人重整旗鼓。