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▲銀座變「席地街」？ 外國遊客路邊盤腿坐、脫鞋滑手機（圖／截自Ｘ）

▲銀座變「席地街」？ 外國遊客路邊盤腿坐、脫鞋滑手機（圖／截自Ｘ）

東京銀座向來是日本高檔精品雲集的名牌商圈，近來卻有不少外國遊客直接坐在路邊、店家門口休息，畫面讓當地居民大感錯愕。有日本網友在社群平台X發文，直言這些「席地族」（日文稱「地べた族」）破壞銀座的高級氣質，還感嘆「感覺都不像日本了」。日本朝日電視台記者10月12日「運動日」連假當天走訪銀座，發現人行道邊緣、行道樹下坐了不少遊客，有人聊天，有人吃東西、滑手機，甚至有外國女性乾脆把鞋脫掉。對此，一名50多歲的日本女性說，在這麼漂亮的街景裡，這種畫面讓人覺得不太雅觀；另一名70多歲的婦人則表示，考量到銀座的品牌形象，不希望看到他們就這樣坐在路邊。一名20多歲、來自科索沃的年輕女遊客，當時正坐在路邊，她說自己是想看看街景，順便想想接下來要去哪裡。記者告訴她，日本人覺得這樣不妥，她坦言，歐洲人確實有這樣的習慣，但既然到了日本，就該尊重當地文化。另一名30多歲的馬來西亞遊客則說，逛街逛到腿痠，不得已才找地方坐下來。至於設置長椅，也不是想放就能放，還得考慮市容與空間配置。警方表示，單純坐在路邊並不一定違法，但如果妨礙店家做生意，或擋住行人通行，就可能觸法。日本網友也注意到，除了銀座、新宿等東京熱門觀光區，連迪士尼樂園都能看到類似景象。一名橫濱居民表示，過去很少看到有人邊走邊吃，但近年街頭小販變多，巷弄和飯店門口都有人當街吃東西，隨手亂丟的垃圾與吃剩的食物也隨處可見。不過也有網友認為，日本街頭可供休息的座位確實不多，長輩其實同樣需要。隨著訪日旅客持續湧入，究竟是該對「席地而坐」加強勸導，還是多設置幾張長椅讓人歇腳，已成為日本社會討論的新課題。有人在意銀座的優雅形象，也有人認為，與其單方面要求遊客守規矩，不如先把休息的空間準備好。這條「坐與不坐」的界線，恐怕還要等日本各界找到共識，才能真正定下來。