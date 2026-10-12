兄弟團長小白則再度展現格局，透過麥克風帶全場領唱陳鏞基應援曲，其中一句「謝謝你，你是台灣的驕傲！」，更惹哭不少線上觀看的球迷。

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中信兄弟挺進台灣大賽 賽後特例致敬陳鏞基

兄弟團長小白一句「你是台灣的驕傲」 惹哭不少球迷

謝謝你（陳鏞基）！你是台灣的驕傲！謝謝你！再次給可敬的對手統一獅選手、球迷一個熱情的掌聲，謝謝你們，很精采的系列賽，我們感受到了，謝謝你們。

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統一獅、中信兄弟球迷都被小白「謝謝你！你是台灣的驕傲！」一句話惹哭，「辛苦了轟炸機，你是最棒的」、「一代傳奇真的謝幕了」、「最後一打席還敲安，完美的句點」、「祝福你退休生活一切順利」

統一獅今（12）日於客場2：8不敵中信兄弟，球季正式畫下句點，一代名將陳鏞基最後一打席敲出安打，在洲際棒球場為傳奇生涯寫下最完美的句點。賽後，中信兄弟慶祝之餘，也不忘與陳鏞基擁抱致意，本場賽後，兄弟除了慶祝之外，也特例為正式在洲際棒球場寫下生涯終章的傳奇名將陳鏞基，舉行簡單的引退儀式，兄弟團長小白領著麥克風高喊，「謝謝你，在台灣大賽以及挑戰賽，看到最好的品質、最優秀的選手，謝謝鏞基選手，謝謝！」陳鏞基在全場響起經典應援曲下，脫帽向全場致意，接著與兄弟球員輪流擁抱，包含王建民、李振昌等人，最後與同時期名將、兄弟永遠的隊魂彭政閔擁抱時，更掀起全場最高潮。兄弟團長小白此時再度發聲，「陳鏞基最後也紅了眼眶，在全場球迷歡呼、兄弟球迷列隊鼓掌下退場，期間他也再度脫帽揮手致意，跟全場球迷道別，結束超過23年、橫跨美國MLB體系、中華職棒與中華隊國家隊的傳奇生涯。影片在網路上曝光後立刻引發瘋傳