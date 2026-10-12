年底選戰進入倒數階段，民視今（12）日證實已與沈伯洋團隊接洽，邀請其客串演出八點檔《豆腐媽媽》引發熱議，有外界質疑過去該劇替身演出重傷差點喪命，邀請沈伯洋客串是在洗白。對此沈伯洋晚間於社群回應表示，目前還有很多行程的安排，並沒有演出的計劃，感謝邀請也感謝大家的關心。

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沈伯洋參選後聲勢水漲船高，接受異溫層專訪成功破圈，讓民視八點檔《豆腐媽媽》邀約客串引發熱議。

對此沈伯洋證實，最近有收到《豆腐媽媽》的客串邀約，劇本內容很簡單，就是自己要帥氣扶起一個差點跌倒的人，而邀約的起因，是因為前一天上《少康戰情室》，創下收視第二的成績，所以收視第一的《豆腐媽媽》才會提出邀請。

最後沈伯洋說，不過目前還有很多行程的安排，並沒有演出的計劃，感謝邀請也感謝大家的關心。

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陳威叡編輯記者

從業邁入第15年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...