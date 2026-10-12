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年底選戰進入倒數階段，民視今（12）日證實已與沈伯洋團隊接洽，邀請其客串演出八點檔《豆腐媽媽》引發熱議，有外界質疑過去該劇替身演出重傷差點喪命，邀請沈伯洋客串是在洗白。對此沈伯洋晚間於社群回應表示，目前還有很多行程的安排，並沒有演出的計劃，感謝邀請也感謝大家的關心。沈伯洋參選後聲勢水漲船高，接受異溫層專訪成功破圈，讓民視八點檔《豆腐媽媽》邀約客串引發熱議。對此沈伯洋證實，最近有收到《豆腐媽媽》的客串邀約，劇本內容很簡單，就是自己要帥氣扶起一個差點跌倒的人，而邀約的起因，是因為前一天上《少康戰情室》，創下收視第二的成績，所以收視第一的《豆腐媽媽》才會提出邀請。最後沈伯洋說，不過目前還有很多行程的安排，並沒有演出的計劃，感謝邀請也感謝大家的關心。