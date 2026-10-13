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聖安東尼奧馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）去年以全票之姿奪下年度最佳防守球員（DPOY），但前NBA球星亞瑞納斯（Gilbert Arenas）卻對此抱持不同看法，直言這位年輕小將還稱不上是頂尖的防守者，直言對方只是靠著過人身體天賦去阻攻，但在關鍵以及技巧上還有所不足，並點名文班亞馬的站位和補位都還需要學習。亞瑞納斯在他的節目中指出，文班亞馬目前的防守威脅主要來自於身高與臂展優勢，而非出色的防守站位與觀念。亞瑞納斯表示：「你比所有人都還要高大、臂展更長，這確實能形成防守。但你懂得如何正確站位嗎？你懂得如何在對手發動攻勢前就識破並破壞戰術嗎？」他進一步點出文班亞馬在面對轉身或開後門空切時容易處於劣勢：「你看到有人被過，應該要知道如何補位，避免讓自己陷入犯規麻煩。這就是為什麼他總得試圖封阻所有投籃，因為他無法看清整體的防守佈陣，也看不出對手的轉身或開後門。他現在還在努力理解防守的真諦。」儘管遭到前輩看衰，年僅22歲的文班亞馬早已用歷史級別的數據證明實力。他不僅是史上最年輕、也是首位以全票獲選DPOY的球員。在他的坐鎮下，馬刺團隊防守效率高居聯盟第三；當他在場上時，球隊的防守效率值更是達到頂尖的102.9。文班亞馬以場均3.1次阻攻締造聯盟阻攻王三連霸，遙遙領先其他場均不到1.9次的球員。此外，他場均還能貢獻1.03次抄截與9.47個防守籃板，其巨大的護框威懾力讓對手外圍球員切入時無不感到畏懼。在2026年季後賽期間，他更將阻攻數提升至驚人的場均3.5次，一路帶領馬刺殺進總冠軍賽，最終才敗給紐約尼克。對於兵敗總冠軍賽的遺憾，文班亞馬在媒體日上展現了成熟的心態，並將其轉化為2026-27賽季的動力。「我們顯然必須經歷這些情緒，雖然有時需要獨自消化，但作為一個團隊共同面對會更好，」文班亞馬說道：「我從這個夏天的所有經歷中汲取了許多正能量。能和大家聚在一起真的很棒，這一切非常觸動人心。」他坦言輸球後確實經歷了幾個難以入眠的夜晚：「到了某個階段，你必須接受並去感受這一切。我們不想逃避任何事，我們會直面這些情緒，面對為了重返總冠軍賽必須再打100場比賽的現實。我們現在狀態極佳，充滿希望與野心，並且已經準備好了。」