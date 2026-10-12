「雖然前面跌跌撞撞，也被質疑、也被罵，但到了這個時刻，該做的就是拋開這些成見，把自己可以做的做到最好。」他最後以一句話作結，「簡單來講，就是盡人事聽天命。」

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計劃趕不上變化 鄭浩均大膽投球「盡人事聽天命」

計劃總是趕不上變化嘛，我原本想說兩場就可以拿下了，結果拖到第四場。

危機處理化險為夷 第6局果斷交棒

拋開質疑與成見：把每一局當最後一局丟

雖然前面跌跌撞撞，也被質疑、也被罵，但到了這個時刻，該做的就是拋開這些成見，把自己可以做的做到最好。

因為我就把每一局當最後一局在丟，可以丟幾局就丟幾局的心態。在最關鍵的一場不能有任何閃失，把最穩的方式呈現出來就好。

中華職棒季後挑戰賽G4關鍵生死戰，中信兄弟推出本土好手「美美」鄭浩均扛下先發重任，不負眾望主投5.2局僅失1分，不僅擺脫季初跌跌撞撞陰霾，在關鍵時刻繳出王牌級壓制力，率領中信兄弟順利拿到台灣大賽門票，談到本場先發安排，鄭浩均賽後坦言，起初並未設定自己會在第4戰登板，前面的賽事大家都在牛棚待命準備，「」但在關鍵時刻，全隊每個人都渴望挺身而出，他也非常慶幸自己能在今天給予球隊實質幫助。面對背水一戰的壓力，鄭浩均表示自己從第一局開始就很安心，「因為有三個洋將在後面 cover 我，還有一堆狀態很好 的牛棚，所以我就大膽去丟。」回顧比賽過程，鄭浩均認為相較於第6局，自己在第2局時的控球狀況反而較不穩定，「因為連續好幾個壞球，好險有及時修正，打者也有捧場，化解危機之後後面就順滿多的。」到了第6局遭遇連攻危機時，鄭浩均分析對方可能調整了攻擊策略，抓住了他搶好球數的球進行攻擊，兩出局後被接連敲出扎實安打。被問到當時是否有爭取續投完該局？鄭浩均展現團隊信任，坦言自己並沒有特別爭取：「因為我知道就算我不行，後面還有一堆人能接手，所以想說就不要硬撐，讓大家一起聯合封鎖他們。」退場時面對滿場球迷的熱烈歡歡呼，鄭浩均也揮手回應，並感性表達謝意：「真的很感謝球迷們這麼拼命、這麼大聲幫我們加油，有他們才有這麼精彩的比賽。」經歷過季初的低潮、質疑與批評，鄭浩均選擇在最關鍵的生死戰用實力說話。他坦言：「」他不斷告訴自己要保持平常心，不要管外界的聲音，也不要想著多做不屬於自己的事，「簡單來講，就是盡人事聽天命。」不同於過往較為外放的情緒展現，鄭浩均今晚在投手丘上顯得格外謹慎沉穩。對此他笑說，自己只是不想太激動讓情緒起伏過大，「