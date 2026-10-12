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熊為什麼要偷「鏈鋸油」？

工作人員隨身攜帶防熊噴霧與熊鈴上工

日本近年受到熊害影響，大量熊隻來到人類居住地，甚至跑進城市內，如今就連飲食習慣都悄悄有著改變？日本林業工作人員發現，在森林工作中常用到的裝著鏈鋸油的塑膠寶特瓶突然消失，沒想到竟然是被黑熊偷走，專家解析這起事件背後的可能性。根據日媒中部日本放送報導，日本三重縣尾鷲市一處伐木現場設置的監視器畫面，捕捉到一起離奇景象，9月18日下午5點半左右，一頭熊突然從森林深處現身，叼走了一瓶裝有液體的寶特瓶後離開。大約20分鐘後，這頭熊再次返回，將現場剩下的另一瓶寶特瓶也一併帶走。甚至到了天黑後的晚上7點半左右，牠又再次出現，在現場徘徊，看起來像是在尋找著什麼。尾鷲森林組合職員廣下圭司表示，「我們當時把鏈鋸油放在那裡，因為好奇，放了定點攝影機，沒想到真的拍到熊，大家嚇了一跳。」熊叼走的寶特瓶裡，裝的是「鏈鋸油」。事實上，森林組合近年為了注重環境保護，將伐木鏈鋸所使用的潤滑油替換成了「植物性鏈鋸油」。專家與相關人員研判，熊很可能是把這種植物性潤滑油當成了食物。廣下圭司表示，向附近的林業同行打聽後，才知道其他人也發現，換成植物性油的時候，也遇到一樣的事。不過以前熊從來沒有這麼靠近工作現場，大家還是感到很震驚。在將鏈鋸油撤離現場後，熊就再也沒有出現過，但該森林組合目前已採取防範措施，要求工作人員在作業時必須隨身攜帶防熊噴霧和防熊鈴。尾鷲市今年以來已接獲21起目擊熊隻的通報，是去年同期的兩倍。三重縣政府也於13日成立由當地獵人等專業人士組成的緊急應變小組，全面強化防止熊隻傷人的防禦機制。