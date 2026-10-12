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中華職棒中信兄弟今（12）日在季後挑戰賽G4「生死戰」以8：2擊退統一7-ELEVEn獅，驚險以系列賽3勝2敗晉級台灣大賽。兄弟主帥平野惠一賽後給人一種如釋重負的感覺，他也承認，若球隊沒有因賽制獲得1場保送勝、主場優勢，結果會如何真的很難說。平野在受訪尾聲的一句話，讓記者印象深刻，「其實，我準備了贏球跟輸球的講稿，必須考慮到最好與最糟的狀況，（贏球）真的是太好了。」平野賽後完全不談此役相關內容，並直言這場關鍵的比賽看的就是結果，「我們完全陷入了苦戰，今天能贏球，都是多虧了先發、板凳球員、教練團以及球迷。」當記者提問關於個人表現時，平野仍表示，「這是全隊的力量、球迷的力量，我不會講個人評論。」當記者詢問平野從2勝領先到被逼到「生死戰」的個人心情轉變時，平野坦言，「真的感謝我們多1勝優勢、感謝有主場優勢。如果不是這樣，結果會怎麼樣真的不知道。」他直言，「球隊因為握有1勝優勢，所以絕對不能輸，所以我們真的鬆了一口氣。」在今日賽前練習結束時的聯訪環節，平野未立刻受訪，而是直接走入更衣室與教練團召開會議，期間他一度準備受訪卻又轉身折返，媒體在場外等候約20分鐘後，平野才結束會議接受採訪，當時平野神情明顯嚴肅且緊繃，在向媒體宣布打線時，甚至一度口誤念錯選手棒次順序。也因此比起賽前的緊繃感，平野賽後給人一種如釋重負的感覺，他坦言在這場「生死戰」前，氣勢完全都在獅隊身上，「加上陳鏞基要引退，明顯感受到對手的凝聚力，全隊一心想贏下比賽，面對對方強大凝聚力跟氣勢，需要更強大的力量去對付他們。」