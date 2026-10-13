我是廣告 請繼續往下閱讀

「115年臺北市身心障礙市民休閒運動會」9月於臺北體育館1樓熱鬧登場，邀請設籍或於臺北市工作的一同參與，透過多元、趣味且低門檻的適應運動，讓不同身體條件的市民都能享受運動樂趣。今年活動吸引70支隊伍、逾500位選手參加，參賽者在團隊合作與歡笑聲中完成各項挑戰，展現身心障礙市民的運動熱情，也為9月「臺北運動月」增添活力。今年活動規劃多項團體趣味競賽，將手眼協調及肌力控制等運動元素融入遊戲設計，透過低門檻、高參與度的適應運動增進身障朋友健康。其中「命中注定」透過九宮格投擲考驗手眼協調與肌力控制；「一擊即中」著重精細操作及核心穩定；「妙筆生花」則由團隊合力拉繩控制筆桿完成書寫；「層層疊疊」透過雙手持棍傳接網球，考驗團隊默契；「超級快遞」則挑戰參賽者的反應速度與團隊默契。參賽者攜手完成各項任務，獲得完賽證明及紀念品，在運動中交流互動與建立自信，也和親友共同留下難忘回憶。臺北市政府秘書長王玉芬表示，市府持續推動運動平權，致力打造不因年齡、身心狀況或運動能力而有所限制的友善運動環境。除定期舉辦身心障礙市民休閒運動會，提供身障市民參與運動的機會，也持續辦理身障巡迴運動指導團，深入運動中心、區民活動中心等場館，開設適合身心障礙者參與的運動課程，讓運動服務更加貼近市民生活。王玉芬進一步表示，今年7月正式啟用的「新生運動館」，也導入無障礙友善設計，各樓層均設置無障礙廁所及淋浴空間，並提供適合不同族群使用的友善運動設施，從全民運動到友善場館，持續完善運動環境，打造多元共融的運動友善城市。體育局說明，臺北市每2年舉辦身心障礙市民休閒運動會，鼓勵身障朋友走出家門，透過運動結交志同道合的夥伴並享受運動樂趣。