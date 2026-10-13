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「臺北市115年身心障礙市民休閒運動會」日前於臺北體育館1樓舉行，吸引70支隊伍、逾500名選手參加。健行科技大學行銷與流通管理系運動行銷組26名學生也投入賽會服務，擔任裁判、檢錄及報到資料核對等工作，將課堂所學運用於現場，並透過與身心障礙市民互動，學習溝通、回應參賽者需求，累積賽會實務經驗。來自冰石壺校隊的黃琮勝表示，身心障礙市民都團結完成遊戲，未受到身體條件限制的溫柔，「遊戲結束時他們跟我說『謝謝，辛苦了！』但我覺得不會辛苦，反而很有收穫。」帶隊的助理教授蔡心怡表示，賽會服務中與人溝通和互動是很重要的一環，這次剛好藉由身心障礙市民休閒運動會讓全班都能有實際運用理論的機會，希望學生透過活動學習如何解決問題，她表示：「他們在遊戲的過程中也都會來和我討論，參賽選手可以怎麼做會更方便、可以如何調整，我就知道他們有慢慢開始感受。」她提到，科系的精神是「做中玩、玩中學、學以致用」，今天的活動過程也觀察到學生會蹲下來和參賽者平視對話，平時較活潑的學生面對長輩的態度也相當有禮貌，「看到他們懂得應對進退，讓我滿放心的。」今天來參與運動會的健行學生不乏運動好手，來自冰石壺校隊的周于又和黃琮勝就對身心障礙市民的運動精神深感佩服，主要負責報到作業的周于又表示，參與運動會除精進自己的溝通技巧，也欽佩身心障礙市民不服輸的精神，她指出，「他們都很努力完成比賽，也讓我知道以後在比賽的時候即使快輸了，也要繼續努力、不能害怕。」黃琮勝今天則擔任趣味競賽的裁判，近距離觀察市民參賽，他表示，身心障礙市民都非常團結完成遊戲，未受到身體條件限制，「遊戲結束時他們跟我說『謝謝，辛苦了！』但我覺得不會辛苦，反而很有收穫。」