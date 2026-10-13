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「臺北市115年身心障礙市民休閒運動會」日前在臺北體育館1樓舉行，吸引70支隊伍、逾500名選手參加。今年活動不以競速或名次為主要目的，而是讓每個人依照自己的能力完成挑戰，透過「命中注定」、「一擊即中」、「妙筆生花」、「層層疊疊」及「超級快遞」5項趣味競賽，在遊戲中體驗運動樂趣，也在共同完成任務的過程中展現團隊默契。來自松山區的「樂活勇士隊」從第一項遊戲「命中注定」便展現高昂士氣，只要成員投擲成功便會齊聲歡呼，身為輪椅族的他們行動未受限制，平時就會一同上山下海，更有成員日前完成田中馬拉松全馬賽事。這次來參加休閒運動會，隊員直呼「很新鮮」，笑說平常參加的運動比較有強度，這次的活動則是另一種體驗，既有運動的樂趣，又不會太過激烈，未來如果還有機會，也希望能繼續和朋友組隊參加。致力於協助身心障礙者培養一技之長的炬輪技藝發展協會，今年一口氣組成5支隊伍、共40人參與，其中旗下的小可樂果劇團也一起加入。團員穿著醒目的綠色團服，成為現場相當吸睛的隊伍。平時一起排練、演出的團員，今天則換個場景共同完成趣味競賽任務，從舞台上的團隊合作，轉換到運動場上的默契挑戰，也讓團員體驗不同於戲劇排練的活動。除了參賽隊伍，現場也有一群充滿活力的志工陪伴大家完成挑戰，來自愛迪生跑步訓練班的跑者，上一屆有10名成員參與，今年更號召27名跑者加入志工行列，陪伴參與者挑戰5項趣味競賽。跑班成員徐惠貞分享，之前看過活動照片，覺得很有意義，因此今年決定親自參與。她笑說，除了在需要時提供協助，志工最重要的工作之一，就是「負責營造氣氛」，讓參賽的身心障礙朋友更投入競賽。熱愛馬拉松的她，也把握機會和身心障礙朋友交流運動經驗，在陪伴挑戰的過程中，看見不同身體條件的人都能找到適合自己的運動方式。除了競賽活動，現場也設置多個市府局處宣導攤位，由警察局、商業處、稅捐稽徵處及環境保護局等單位提供防詐騙、環保及稅務等生活資訊，讓參與者在運動之餘，也能獲得實用的生活資訊。