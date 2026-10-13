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中華職棒中信兄弟昨（12）日在季後挑戰賽以8：2擊退統一7-ELEVEn獅，取得台灣大賽門票，將與味全龍進行中職史上首次「龍象爭霸」。兄弟21歲超新星張士綸期待與哥哥張政禹交手，更笑說最大贏家是「爸媽」，張士綸對哥哥喊話，「張政禹，我來了！」此外，張士綸在G3時因接球導致臉部掛彩，他也謝謝左外野獅迷替他加油打氣，「很大聲，我都聽不到防護員的聲音了。」21歲的張士綸是兄弟今年最大驚奇，在季後賽G1扛下兄弟開路先鋒，以21歲207天之齡打破隊史季後賽最年輕首棒紀錄。系列賽4戰16打數敲出6安，打擊率3成75，表現相當亮眼。隨著兄弟晉級台灣大賽，張士綸將與效力味全龍的哥哥張政禹進行「張家兄弟」對決。張士綸昨日賽後表示，拿下台灣大賽門票時，沒有特別想到能跟哥哥交手，「剛剛贏球後，家庭群組有說最大贏家是爸媽。」張士綸坦言，很期待自己在台灣大賽的第一次出場，「我現在是相當興奮，又剛好可以跟哥哥正面交手，是一個很好的機會。」他也向哥哥喊話，「張政禹，我來了！」「當下看到魚柱（曾頌恩）衝過來時，已經來不及煞車就撞上去，幸好起來的時候沒大礙。」前役張士綸因搶接飛球，不慎與隊友曾頌恩相撞，導致臉部掛彩，但他仍選擇留在場上奮戰。他坦言，季後賽每場比賽都很關鍵，當時下場治療時評估能持續上場，「覺得自己可以，所以堅決留在場上。」張士綸也謝謝外野獅迷替他加油，「很大聲，我都聽不到防護員的聲音了。」張士綸雖然在2024年台灣大賽被帶入32人名單，但並未獲得出賽機會，當年兄弟奪下冠軍，在封王遊行時，張士綸對著鏡頭說，「現在大家還不認識你，你以後會讓大家認識你。」如今他已成為兄弟新生代雙箭頭。當被問到這題時，張士綸笑說，「因為那時候也不知道哪來的自信，就講出這種話。」張士綸接著說，「也很謝謝現在的我，有把當初講出來的話做到，也謝謝自己這幾年來的努力。」最後更表示，「所以往後還是需要更加努力，讓全世界都知道我。」