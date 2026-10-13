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中華職棒統一7-ELEVEn獅昨（12）日在季後挑戰賽G4「生死戰」以2：8不敵中信兄弟，系列賽以2勝3敗遭到淘汰。關鍵G4獅隊推出僅休息2天的洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發，主投4局僅失1分，無奈牛棚崩盤最終吞敗。獅隊總教練林岳平賽後表示，布雷克在投G1後，爽快答應扛G4重任，且狀況比G1還要好。獅隊今年再度止步季後賽首輪，餅總感謝球隊給他長時間的執教機會，他也看到年輕選手浮上檯面，相信獅隊戰力未來會更強。獅隊昨日推出僅休息2天的布雷克投G4「生死戰」，他在系列賽G1時曾掛帥先發，主投5局失4分，被敲出10支安打，送出3次三振、1次四壞球保送，最後吞下敗投。揮別G1的表現，布雷克前役繳出4局失1分好投，無奈退場後牛棚遭到狙擊，最終吞下系列賽第2敗。獅隊總教練林岳平賽後指出，G3贏球扳平戰局後，就告知布雷克要扛「生死戰」先發，「他也很爽快答應，也幫我們全力投球，今天狀況看起來比G1還要好，基於只休息2天的情況，也不能讓他過度投球。」餅總坦言，布雷克退場後，獅隊本土牛棚無法擋住兄弟攻勢，也是賽前球隊最擔心的一環。餅總表示，球隊都戰到最後一刻了，就是相信場上的選手能夠守下來，「但今天卻沒有（守住），所以今年球季最後的賽事劃下句點。球員們今年已經很努力幫球隊打下優異的戰績，有傷的、疲勞的在休賽季趕快做調整。」餅總也感謝獅隊球團給他長時間執教的機會，「也感謝球迷，在我們不被看好的情況下幫我們加油到這一刻。」餅總也代表球隊向獅迷致謝，「相信今年看到很多年輕選手慢慢浮上檯面，相信未來統一會越來越強、越來越茁壯。」最後餅總也恭喜兄弟晉級台灣大賽，「接下來味全、兄弟加油，我們統一就在這裡止步，來年再競爭。」