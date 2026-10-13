氣象專家吳德榮指出，受輻射冷卻影響，今晨台北北投最低溫僅16.8度，新北石碇也只有17度，但白天氣溫迅速回升，各地高溫上看35度，呈現早晚涼、白天熱的天氣型態。吳德榮表示，周五至下周一（16日至19日）天氣將呈現「秋老虎」型態，白天氣溫偏高、日夜溫差大；另外，第28號中颱「小熊」正逐漸減弱，預計兩天內降為溫帶氣旋，下半周關島東方海面則有熱帶擾動發展的可能，後續動向仍待觀察。
清晨低溫北投16.8度！白天高溫卻飆35度
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄表示， 昨（12）日各地區最高氣溫約在33至36度，今（13）晨各地晴朗，花東有稀疏低雲。因輻射冷卻作用，截至上午4時52分，各縣市平地最低氣溫前3依序為台北北投區16.8度、新北石碇區17度、基隆七堵區17.3度，各地區平地最低氣溫約在17至21度。
◾北部（台北北投區）16.8度
◾中部（雲林古坑鄉）20.1度
◾南部（台南楠西區）20.7度
◾東部（宜蘭南澳鄉）19.0度
今天全台晴朗穩定！中南部高溫上看35度
吳德榮說明，根據最新歐洲ECMWF模式模擬顯示，今（13）日水氣少，各地晴朗穩定，白天暖熱、早晚涼；午後南部、東南部山區偶有局部短暫雨的機率。
各地區氣溫如下：
◾北部17至33度
◾中部20至35度
◾南部21至35度
◾東部19至34度
明後天東半部有雨 北台灣高溫微降
最新模式模擬顯示，明日、周四（14、15日）東側海面水氣略增，大台北東側、東半部雲量稍增，有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；北台高溫微降、南偏熱、各地早晚涼。
周五至下周一（16日至19日）東側水氣漸減，東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨的機率；西半部晴朗穩定；白天氣溫偏高，日夜溫差大，為「秋老虎」型態。
颱風小熊最新動向！兩天內變溫帶氣旋
氣象署最新「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第28號中颱「小熊」在日本東方海面，強度減弱中，向東北加速進行；兩天内變性為溫帶氣旋。
各國模式模擬顯示，下半周關島東方海面有熱帶擾動發展，未來預估路徑大多在日本南方海面、向東北大迴轉；但各國模式有分歧、且持續調整，需再觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄表示， 昨（12）日各地區最高氣溫約在33至36度，今（13）晨各地晴朗，花東有稀疏低雲。因輻射冷卻作用，截至上午4時52分，各縣市平地最低氣溫前3依序為台北北投區16.8度、新北石碇區17度、基隆七堵區17.3度，各地區平地最低氣溫約在17至21度。
◾北部（台北北投區）16.8度
◾中部（雲林古坑鄉）20.1度
◾南部（台南楠西區）20.7度
◾東部（宜蘭南澳鄉）19.0度
今天全台晴朗穩定！中南部高溫上看35度
吳德榮說明，根據最新歐洲ECMWF模式模擬顯示，今（13）日水氣少，各地晴朗穩定，白天暖熱、早晚涼；午後南部、東南部山區偶有局部短暫雨的機率。
各地區氣溫如下：
◾北部17至33度
◾中部20至35度
◾南部21至35度
◾東部19至34度
最新模式模擬顯示，明日、周四（14、15日）東側海面水氣略增，大台北東側、東半部雲量稍增，有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；北台高溫微降、南偏熱、各地早晚涼。
周五至下周一（16日至19日）東側水氣漸減，東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨的機率；西半部晴朗穩定；白天氣溫偏高，日夜溫差大，為「秋老虎」型態。
颱風小熊最新動向！兩天內變溫帶氣旋
氣象署最新「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第28號中颱「小熊」在日本東方海面，強度減弱中，向東北加速進行；兩天内變性為溫帶氣旋。
各國模式模擬顯示，下半周關島東方海面有熱帶擾動發展，未來預估路徑大多在日本南方海面、向東北大迴轉；但各國模式有分歧、且持續調整，需再觀察。