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▲金賢伊（如圖）在《Doctor X：白色黑手黨時代》中擔任金智媛的動作替身。（圖／翻攝自SBS）

▲金裕貞（如圖）主演的《百日謊言》片尾也透過字幕方式悼念金賢伊。（圖／翻攝自tvN）

南韓女神金智媛主演的《Doctor X：白色黑手黨時代》與金裕貞主演的《百日謊言》於近日接連開播，兩部新劇首集片尾竟不約而同出現悼念同一人的字幕。經韓媒證實，他們悼念的正是動作演員金賢伊（音譯，김현이），她不幸於今年8月在前往拍攝途中遭遇交通事故身亡，劇組才特地以片尾字幕方式表達哀悼。金智媛主演的SBS新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》於9日首播，製作團隊在片尾寫下：「悼念曾與我們並肩奔跑的珍貴同事，已故金賢伊」；隔日（10日），金裕貞主演的tvN劇集《百日謊言》播畢後，也出現：「我們不會忘記，會一直記得已故動作演員金賢伊」的追思字句。連續兩天有熱門劇集向同一位夥伴致敬，加上工作人員名單「武術」項目均出現其姓名，引發觀眾高度關注與好奇。據韓媒報導，劇組悼念的人正是動作演員金賢伊，她2個月前，在前往拍攝途中，不幸遭遇車禍離世。為感謝她在片場的貢獻，劇組才紛紛透過這種方式為其哀悼。據悉，金賢伊從小學習跆拳道，曾擔任國家代表隊跆拳道示範團成員前往世界各地推廣，也曾於道館教導孩童，隨後因接觸特技而踏入動作演員領域。深耕幕後多年的她，不僅曾在作品中擔任金智媛、河智苑及李詩英等女星的動作替身，參與的作品更橫跨影視界，包括電影《黑祭司2：闇黑修女》、《寂噤計畫》、《FIGHTING！女孩們》及電視劇《Penthouse上流戰爭》等。