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葉門胡塞武裝再度對沙烏地阿拉伯發動攻勢，宣稱以彈道飛彈攻擊首都利雅德（Riyadh）的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport），並出動無人機襲擊沙國南部空軍基地。沙國聯軍則表示，已攔截並摧毀一枚射向利雅德的彈道飛彈。隨著機場連日遇襲、重大傷亡事件接連發生，沙國當局正加緊調查防空系統未能有效阻止部分攻擊的原因，利雅德機場關閉期限也已延長至沙國當地時間18日凌晨0時。胡塞武裝於12日再度宣稱發動攻擊，以彈道飛彈鎖定沙國首都利雅德的哈立德國王國際機場，並出動無人機攻擊沙國南部海米斯穆謝特（Khamis Mushait）的空軍基地。沙國聯軍表示，已攔截並摧毀一枚射向利雅德的彈道飛彈。胡塞武裝則再次警告航空公司、機場工作人員及旅客，避免使用沙國機場與領空。利雅德機場自10月8日起陸續遭到攻擊，10日發生的重大襲擊造成至少13人死亡、300多人受傷；隔日機場再度遇襲，第4航廈遭不明飛行物擊中，另造成1人死亡、11人受傷。接連發生的攻擊不僅造成傷亡，也使沙國重要航空設施的安全受到關注，當局延長機場關閉期限，航空公司則持續取消航班，旅客行程與區域航空運輸均受到影響，實際復航時間須視安全評估及民航主管機關公告而定。《美聯社》引述2名未具名的區域官員指出，初步調查認為，攻擊方可能先出動多架無人機，分散或壓制防空力量，再發射巡弋飛彈與彈道飛彈，不同類型武器搭配使用，增加防空系統辨識、追蹤與攔截的難度。隨著胡塞武裝再度宣稱發動攻勢，沙國面臨的空中威脅仍未解除，後續防空部署、與其他海灣國家的安全合作、衝突是否進一步擴大，都將成為國際社會關注的焦點。原文連結：