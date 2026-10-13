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GD每次來台必吃餐廳「金豬食堂」說二沒人敢說一，甚至日前BIGBANG大巨蛋演唱會結束後，大家也是直奔到金豬食堂用餐，這也讓許多網友好奇「明明都來台灣了，為什麼不是吃小吃，而是吃韓式料理？」為此有粉絲統整出了四大原因，認為主要是「韓國人想念韓食、慶功就是要吃烤肉、韓國的名店不會踩雷、店內隱私足夠」。明明台灣有吃也吃不完的超美味小吃，為何韓星總是選韓式料理吃呢？不過其實對藝人來說，海外演唱會並不是在旅遊，而是工作。因此工作結束後，選擇家鄉味不僅能夠保證一定合胃口，也能夠減少水土不服的機會。第二個原因則是「慶功宴吃烤肉」本來就是很常見的事，韓式烤肉是韓國人日常朋友聚會、同事聚餐的第一選擇，演唱會結束後一起吃烤肉，又能夠補充體力，也能讓成員與工作團隊聚在一起，聊聊天、放鬆心情。第三則是因為「金豬食堂本來就是韓國名店」，既然在韓國吃不到的話，那就去台灣朝聖吧！會有這樣想法的人也完全不是少數；再加上韓國本來就是藝人名店，因此台灣的海外首店也會延續這份韓國味，一定好吃的。最後則是座位隱私性足夠，台北店可以說是為了「慶功宴打造」，不只店裡有專為包場準備的樓層、VIP包廂，其他樓層也能容納許多人，動輒上百人的演唱會團隊來說，能夠一次消化所有饕客，也成為了必須考慮的原因之一。