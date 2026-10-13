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▲珍妮佛的現任丈夫傑夫奧貢萊西（如圖）。（圖／翻攝自IG@geoffo212）

「初代蜘蛛人」陶比麥奎爾（Tobey Maguire）才於今年9月21日與珠寶設計師前妻珍妮佛梅耶（Jennifer Meyer）正式完成離婚程序，沒想到本月10日，他便親自出席前妻在夏威夷拉奈島四季酒店舉辦的婚禮並擔任證婚人，親自主持誓言環節，見證珍妮佛改嫁娛樂公司CEO、富二代傑夫奧貢萊西（Geoff Ogunlesi），驚人氣度讓粉絲佩服不已，狂讚他是「地表最強前夫」。珍妮佛與新任丈夫傑夫的夏威夷海島婚禮堪稱好萊塢名流盛會，現場眾星雲集。除了陶比麥奎爾親自上台主持結婚儀式外，陶比的多年好友李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）與超模女友維多利亞切蕾蒂（Vittoria Ceretti）、亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子勞倫桑切斯（Lauren Sánchez）、《六人行》女星寇特妮考克絲（Courteney Cox）及時尚造型師瑞秋佐伊（Rachel Zoe）等人均到場祝賀。珍妮佛的新婚丈夫傑夫來頭不小，父親是奈及利亞億萬富豪兼知名投資銀行家。傑夫本身則是娛樂與音樂經紀公司The Ogunlesi Group的創辦人兼執行長。兩人自2023年交往、2024年8月訂婚，並於今年6月迎來兩人的第一個女兒。婚禮當天，珍妮佛與陶比所育的19歲女兒Ruby與17歲兒子Otis，以及剛出生的小女兒皆全員到場見證。回顧陶比與珍妮佛的緣分，兩人於2007年結婚，2016年宣布分居，經歷多年法律程序後才於今年9月正式完成離婚。珍妮佛過去受訪時曾透露，陶比不僅是非常稱職的父親，兩人關係好到「就像親哥哥一樣」，甚至連新婚丈夫傑夫也與陶比相處融洽，大家平時會一起出遊、慶祝節日與生日。而陶比與珍妮佛也早從分居開始就形同分手，因此即便離婚程序還沒完成，他也絲毫不介意珍妮佛與傑夫交往，如今更大方從「丈夫」變成「前夫」再親自擔任「證婚人」，廣闊的胸襟與超強氣度，也讓他獲得「地表最強前夫」的封號。