美國田納西州死刑犯派克（Christa Pike），上月底接受致命藥劑注射後仍然存活，案件引發極大的司法與人權爭議。《美聯社》12日公布的獨家報導指出，911通話紀錄顯示，救援人員在接獲通報後，一度被告知事件可能是虛假報案，直到獄方確認情況屬實，救援人員才獲准進入，從首次報案到獲准進入監獄，前後隔了約31分鐘。
911通報遭質疑！救援人員抵達仍無法進入
《美聯社》取得的911通話錄音與調度紀錄顯示，9月30日晚間約8點40分，有人打電話通報稱，監獄內1名接受死刑注射的受刑人仍有生命跡象，需要緊急醫療協助。然而，由於報案者未能提供用來驗證身分的代碼，調度中心主管隨後告知相關人員，這起事件被判定為虛假報案。
晚間9點7分左右，救援人員抵達監獄外，仍無法確認通報內容。現場有人自稱州政府官員，堅稱事件屬實並要求救援人員進入，但監獄中央控制室的說法又與外部通報出現落差，使救援人員無法立即取得進入許可。
直到晚間9點11分，監獄中央控制室才確認事件確實發生，救援人員隨後獲准進入。從第一次撥打911到救援人員獲准進入，約經過31分鐘。這段延誤也使外界開始關注，監獄的緊急通報及救援協調機制，是否存在重大缺失。
2劑致命藥物未能致死 執行失敗原因待查
派克是田納西州死刑犯，9月30日執行死刑，執行人員先後為她注射2劑戊巴比妥（pentobarbital），但她並未如預期死亡，之後被送往醫院接受治療。
派克的律師表示，她曾一度因病情危急而使用呼吸器，之後逐漸恢復意識，開始能說一點話，並在他人協助下行走。不過，她的後續醫療狀況、是否留下長期傷害，仍有待進一步評估。
至於死刑執行為何失敗，目前仍沒有獲得確認的完整答案。外界提出藥物品質、靜脈注射位置或執行程序等可能因素，但這些都尚不能視為已證實的原因。除了釐清藥物注射過程，緊急救援為何延誤，也成為調查的重要部分。
州長暫停死刑執行 監獄程序受到檢視
事件曝光後，田納西州州長已宣布暫停2026年剩餘期間的死刑執行，並要求針對這起事件展開調查。法院也要求相關單位保存執行過程涉及的藥物、注射器、輸液管線、影像、錄音及其他紀錄，以供後續法律程序使用。
派克出院後，已返回監獄繼續接受醫療照護，但她的死刑判決並未自動撤銷，她的律師持續透過法律途徑，質疑此次執行程序失誤，要求考慮將刑罰從死刑改為終身監禁。
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《美聯社》取得的911通話錄音與調度紀錄顯示，9月30日晚間約8點40分，有人打電話通報稱，監獄內1名接受死刑注射的受刑人仍有生命跡象，需要緊急醫療協助。然而，由於報案者未能提供用來驗證身分的代碼，調度中心主管隨後告知相關人員，這起事件被判定為虛假報案。
晚間9點7分左右，救援人員抵達監獄外，仍無法確認通報內容。現場有人自稱州政府官員，堅稱事件屬實並要求救援人員進入，但監獄中央控制室的說法又與外部通報出現落差，使救援人員無法立即取得進入許可。
直到晚間9點11分，監獄中央控制室才確認事件確實發生，救援人員隨後獲准進入。從第一次撥打911到救援人員獲准進入，約經過31分鐘。這段延誤也使外界開始關注，監獄的緊急通報及救援協調機制，是否存在重大缺失。
2劑致命藥物未能致死 執行失敗原因待查
派克是田納西州死刑犯，9月30日執行死刑，執行人員先後為她注射2劑戊巴比妥（pentobarbital），但她並未如預期死亡，之後被送往醫院接受治療。
派克的律師表示，她曾一度因病情危急而使用呼吸器，之後逐漸恢復意識，開始能說一點話，並在他人協助下行走。不過，她的後續醫療狀況、是否留下長期傷害，仍有待進一步評估。
至於死刑執行為何失敗，目前仍沒有獲得確認的完整答案。外界提出藥物品質、靜脈注射位置或執行程序等可能因素，但這些都尚不能視為已證實的原因。除了釐清藥物注射過程，緊急救援為何延誤，也成為調查的重要部分。
州長暫停死刑執行 監獄程序受到檢視
事件曝光後，田納西州州長已宣布暫停2026年剩餘期間的死刑執行，並要求針對這起事件展開調查。法院也要求相關單位保存執行過程涉及的藥物、注射器、輸液管線、影像、錄音及其他紀錄，以供後續法律程序使用。
派克出院後，已返回監獄繼續接受醫療照護，但她的死刑判決並未自動撤銷，她的律師持續透過法律途徑，質疑此次執行程序失誤，要求考慮將刑罰從死刑改為終身監禁。