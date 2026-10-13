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香港九龍啟德德朗邨，近日發生老人疑似遭虐待致死的悲慘案件，1名93歲老婦11日上午被發現在住處失去生命跡象，送院搶救仍不治。警方調查後發現，負責照顧老婦的52歲印尼籍外傭涉有重嫌，進一步翻查過去半個月的監視器畫面，顯示老婦幾乎每天都遭到間歇性襲擊，遂於12日凌晨以涉嫌謀殺罪，拘捕該名外傭。警方表示，10月11日上午約8點20分，涉案女傭發現老婦沒有反應，隨後向大廈保安求助，安排救護車將老婦送往聯合醫院，但老婦經搶救後，於上午9點12分被證實死亡。據香港媒體報導，老婦姓關，丈夫約30年前因病離世，沒有子女，住在德朗邨德瑤樓一個公屋單位，患有多種疾病，曾經罹癌、中風，需要長期服藥、定期複診及全天候照顧，親屬因此聘請涉案外傭，自2023年1月起負責照顧她。報導指出，事發當天上午8時03分至8時10分，老婦躺在住所床上，遭該名外傭在短時間內，多次徒手擊打她的頭部、面部及頸部，次數約20次，期間還曾以腳踩住老婦腹部，並在移動其身體時動作粗暴。警方表示，老婦身上有多處瘀傷及擦傷，但初步檢查未發現明顯致命傷勢，實際死因仍須透過驗屍及化驗確認。警方也從監視器畫面發現，外傭疑似施襲的行為，並非老婦死亡當天才發生，過去約半個月的錄影資料顯示，老婦疑似每天都曾遭到間歇性襲擊。警方初步調查認為，老婦與涉案外傭的關係可能不好，雙方疑因照顧過程的摩擦產生矛盾，亦不排除照顧工作過於辛勞等因素。警方指出，社會福利署曾定期派員探訪老婦，但目前仍須進一步調查，了解過去是否有人察覺異常、為何未能及早被發現等等。有鄰居透露，該名外傭平日與街坊碰面時會打招呼，外表看來並無異常，也曾推老婦外出散步，如今捲入施虐及謀殺，讓人感到意外。