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美國喬治亞州一座知名主題遊樂園，當地時間12日發生雲霄飛車事故，造成1人死亡、多人受傷。事發在亞特蘭大附近的「喬治亞六旗樂園」（Six Flags Over Georgia），當地警方接獲通報後趕赴現場調查。截至發稿時間為止，事故發生原因、死者身分尚未公布。綜合《美聯社》及當地媒體報導，警方於當地時間12日下午將近4點時接獲通報，指遊樂園內發生雲霄飛車事故，有人看到1名乘客疑似從列車上飛出，墜落至附近樹林。事故發生後，涉事的雲霄飛車「Goliath」停止運作，工作人員透過緊急樓梯協助乘客疏散。警方證實，事故造成1人死亡、多人受傷，但目前尚未確認死者是否就是目擊者看到的、從列車上墜落的人員，也未公布其他傷者的具體傷勢。六旗遊樂園表示，園方正配合地方執法單位調查。警方持續蒐集現場證據與相關證詞，後續將釐清事故原因、確切傷亡情況、遊樂園的安全操作程序是否有人為疏失。原文連結：