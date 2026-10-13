我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士在季前熱身賽做出令人意外的球員異動。球團於台灣時間12日正式宣布裁掉在熱身賽單場狂砍28分的後衛凱利（Miles Kelly），今（13）日以包含Exhibit10條款的非保障合約簽下身高201公分的側翼球員波頓（Tyler Burton），藉此填補球隊季初急需的鋒線戰力。出身奧本大學的二年級後衛凱利，上週三在對陣波特蘭拓荒者的比賽中替補上陣，全場飆進6記三分球、狂砍全隊最高的28分，並繳出全隊次佳的+14正負值。他在代表勇士出賽的3場熱身賽中，場均上場僅13.8分鐘就能貢獻10.7分、2.3籃板與2.3助攻，三分球總計15投8中，展現極佳的微波爐得分效應。然而，總教練科爾（Steve Kerr）在周六擊敗沙加緬度國王的比賽中並未安排凱利上場，球團隨即在隔天毫不留情地將其釋出。這項決定不僅讓球迷感到驚訝，也深刻體現了NBA正式名單邊緣球員隨時面臨失業的殘酷生存考驗。勇士選擇清出名單空間，主要是為了補強球隊陣容最欠缺的側翼位置。由於兩大鋒線主力巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）將缺席賽季初期的賽事，在後場人手爆滿的情況下，引進26歲、身高6呎7吋（約201公分）的波頓成為合理的操作。波頓在大學時期先後效力於里奇蒙大學與維拉諾瓦大學，雖然是落選秀，但他上賽季效力曼菲斯灰熊時出賽12場，在場均25.6分鐘內能穩定輸出10.8分、4.2籃板與1次助攻。在發展聯盟的兩季中，他更繳出場均16.6分與4.9籃板的亮眼數據。這筆簽約能為勇士提供鋒線深度，預期波頓接下來也將加入勇士的發展聯盟附屬球隊持續磨練。