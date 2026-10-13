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金州勇士即將在10月21日迎來2026-27賽季開幕戰，對決洛杉磯湖人。然而，陣中明星長人「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因神秘怪病持續缺席，目前回歸賽場依舊沒有具體時間表。在鋒線戰力告急的情況下，總教練科爾（Steve Kerr）已初步規劃開幕戰的先發藍圖。美國媒體指出，科爾傾向再次祭出「極致小球」陣容來迎敵，讓新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）以及格林（Draymond Green）扛先發前場。波爾辛吉斯自熱身賽以來便脫離球隊訓練，雖然科爾證實他將前往主場大通中心（Chase Center）與防護主管切勒布里尼（Rick Celebrini）及醫療團隊會面，以評估目前的身體狀況，但何時能正式踏上球場仍是未知數。知名隨隊記者史雷特（Anthony Slater）與內幕記者席格爾（Brett Siegel）皆透露，勇士球團內部已做好開季初期缺少波爾辛吉斯的心理準備。就算身體狀況有所改善，他也需要時間重拾比賽節奏，確定趕不上開幕戰的先發名單。雪上加霜的是，主力球星巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶手術仍在復健，鋒線射手穆迪（Moses Moody）也將缺席開季階段，讓勇士在先發調度上捉襟見肘。在禁區與側翼接連出現傷兵潮的情況下，《NBC Sports》記者強森（Dalton Johnson）指出，科爾目前傾向在開幕戰擺出一套極具機動性的小球先發五人組：柯瑞（Stephen Curry）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、桑托斯（Gui Santos）、菜鳥倫德伯格以及格林。這套陣容由柯瑞與剛簽下5年1.1億美元延長合約的波傑姆斯基組成後場雙槍，新秀倫德柏格頂上巴特勒缺陣留下的小前鋒空缺，防守中樞格林則預計扛起小球中鋒重任。較令外界驚喜的是巴西前鋒桑托斯入選先發，他上賽季曾臨危授命先發30場，具備優異的抗壓性與即戰力。科爾強調，如果中鋒霍福德（Al Horford）與格林輪流上場，鞏固球隊的防守，這樣會對球隊更有利 。外界原本預期休賽季加盟的資深中鋒霍福德（Al Horford）可能直接頂替波爾辛吉斯先發，但科爾考量到霍福德的年齡與體能負荷，加上上季有不打背靠背比賽的健康控管，更希望將他定位為板凳第六人。科爾認為，讓霍福德在第二陣容中與格林輪流坐鎮防守端，更有助於維持球隊整場比賽的防守強度與輪換節奏。這也意味著勇士在開幕戰將以徹底拉開空間的無劇本小球體系，正面迎擊洛杉磯湖人。