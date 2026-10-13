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25歲台美混血網紅「詹姆士派對」拍片透露自己得了肝癌中期，但醫藥費龐大無法承擔，因此他開設了總金額為45萬台幣的募資連結，希望大家可以幫幫他，然而在達標後他卻多次拉高結標線，被許多網友質疑是「假癌症，真斂財」，再加上他遲遲不拿出診斷證明書，就連愛莉莎莎都發聲，認為一切太奇怪。詹姆士派對拍片稱自己罹癌後，先是向粉絲募捐45萬元（美金15000元），金額快速達標之後，他調整金額到60萬台幣，然而他卻「從來沒有拿出診斷證明書」，就多次要求大家捐錢。事件公開後掀起許多網友撻伐，認為詹姆士派對是在利用台灣人的同情心斂財，不過他本人卻總是拿自己重度憂鬱症來當作擋箭牌，表示這根本就是另類詐騙。網友的怒火在Threads瘋傳之後，就連愛莉莎莎也認為沒有診斷書就要求大家捐款的行為太奇怪，「雖然我不敢直接判斷這一定是詐騙，但大家做愛心之前拜託先確認是真的再捐錢吧，不要白白浪費你們的愛心。」