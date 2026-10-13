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曾與劉建國交往7年 張庭綺分手後與蔡孟真爆衝突

張庭綺自爆赴日遭女民代甩2巴掌 知情人士點名蔡孟真

李婉鈺主動傳訊關心 張庭綺北上長談「有笑也有淚」

宣傳車、助理又遭逼車 張庭綺申請隨扈保護

擔心風波燒到劉建國選情 張庭綺始終沒點名

民進黨雲林縣長參選人劉建國全力投入年底選戰，週刊今（13）日爆出他被捲入一場黨內「情海風波」，與尋求連任的同黨雲林縣議員張庭綺，過去曾交往長達7年，而2人分手後，張庭綺又與被地方人士形容為劉建國「政治戰友」的同黨議員蔡孟真發生衝突；更巧的是，張庭綺今年5月公開控訴遭同黨女民代掌摑後，另一名曾與劉建國交往的前新北市議員李婉鈺竟主動傳訊關心，張庭綺隨後還專程北上與李婉鈺長談。如今張庭綺傳出宣傳車、助理遭不明人士挑釁逼車，她因此申請隨扈，讓雲林選戰增添戲劇性。根據《鏡週刊》今報導，張庭綺過去曾與劉建國有過長達7年的感情，2人分手後，張庭綺又與劉建國的「政治戰友」蔡孟真發生衝突；張庭綺多年來曾向親友吐露相關委屈，但始終沒有對外公開這段感情關係，也沒有直接點名蔡孟真。報導稱，張庭綺一方面對自己的遭遇感到不甘，另一方面又擔心事情全面曝光後，不僅影響自己的議員選情，還可能波及劉建國正在進行的雲林縣長選戰，因此一路選擇隱忍。整起事件最早始於張庭綺今年5月28日曾在臉書公開表示，去年隨雲林縣議會民進黨團赴日本參訪世博期間，行程最後一晚，一名同黨女性民代突然闖進她的房間，連甩她2個巴掌，並嗆：「看妳不順眼，就見一次打一次。」張庭綺當時沒有公開對方身分，只在臉書發文並配圖寫下「你早已不再是原來的那個人了」。2天後，她再透過律師發表聲明，稱相關事證已完成蒐集及保全，保留法律追訴權，並要求停止針對她的職場霸凌、跟蹤及騷擾。如今《鏡週刊》引述知情人士進一步指出，當時在日本對張庭綺動手的女性民代，就是蔡孟真。《鏡週刊》報導，張庭綺5月發文公開遭掌摑後，曾與劉建國交往的前新北市議員李婉鈺主動聯絡張庭綺表達關心，並表示自己與「劉先生」早已是過去式，也已沒有感覺，但因過去同樣曾有受委屈的經驗，因此能夠理解張庭綺的處境；若張遭到欺負，她願意協助。滿腹委屈的張庭綺之後搭高鐵北上，與李婉鈺長談。報導形容，2人談到昔日感情及這場糾葛時「有笑也有淚」。如今張庭綺又傳出人身安全疑慮。《鏡週刊》引述警政消息指出，張庭綺的宣傳車與助理日前遭到不明人士挑釁、逼車，所幸沒有人員受傷。為避免再發生意外，她已要求宣傳車暫停前往事發鄉鎮，也提醒幕僚避開情緒較激動的民眾。張庭綺則向關心她的友人透露：「已經去警察局備案也已完成筆錄。」並申請隨扈保護，不過暫時不提告。另有地方人士稱，一組人車近期經常出現在張庭綺出席的場合「盯場」，並懷疑可能與逼車事件有關，不過此一說法目前尚未獲得證實。根據報導，知情人士認為，張庭綺始終沒有對外完整公開相關人物與關係，除了顧忌地方人脈及勢力，也因劉建國目前正全力投入雲林縣長選舉，地方綠營也積極整合各方力量。值此敏感時刻，張庭綺與蔡孟真的衝突恐牽動劉建國的選戰。