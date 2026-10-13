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MLB國家聯盟冠軍賽第2戰今（13）日續於密爾瓦基進行，洛杉磯道奇隊客場迎戰密爾沃基釀酒人隊上演拉鋸戰。道奇巨星大谷翔平擔綱第4棒，全場4打數吞下2次三振、無安打進帳；先發投手山本由伸則僅主投2.2局失3分提前退場。雖然接替登板的佐佐木朗希主投1局無失分，但道奇牛棚在後半段接連失守，最終以4：7吞敗，系列賽苦吞2連敗劣勢。比賽開局道奇隊展現攻勢，1局上靠著貝茲（Mookie Betts）選到保送與赫南德茲（Teoscar Hernández）的高飛犧牲打率先打回1分。然而，先發投手山本由伸今日狀況欠佳，1局下立刻遭釀酒人3棒孔崔拉斯（William Contreras）敲出左外野適時安打扳平比數。3局上道奇靠著釀酒人先發投手亨德森（Logan Henderson）牽制失誤以2：1重獲領先，但3局下山本由伸控球掙扎，在2出局後連續投出兩次四壞保送擠成滿壘，隨後遭釀酒人老將耶利奇（Christian Yelich）擊出中外野2分打點適時安打逆轉比數。總教練羅伯斯（Dave Roberts）隨即換投，山本由伸此役用75球主投2.2局、被敲4安、失3分，創下個人本季最短先發紀錄。4局下道奇壓上「令和怪物」佐佐木朗希救火，迎來個人季後賽第2度登板。佐佐木朗希飆出最快162.5公里速球，主投1局沒被敲安打、送出1次三振與1次保送無失分，成功穩定住比賽戰局。道奇隨後在5局上靠著對手失誤與弗里曼（Freddie Freeman）的高飛犧牲打，一度反超為4：3。然而5局下釀酒人孔崔拉斯轟出陽春砲再次扳平；關鍵6局下，道奇中繼投手史都華（Brock Stewart）遭遇危機，被釀酒人掃出左外野超前安打，釀酒人8局下再補上2分保險分，終場以7：4鎖定勝局。此役擔任第4棒的大谷翔平手感持續冰冷。首打席面對亨德森的高角度速球遭到3球三振，6局上首球一度擺出短棒震驚全場，隨後遭左投羅米洛（Jared Romero）三振。9局上最後打席則擊出左外野飛球遭接殺，大谷全場4打數0安打吞2K，季後賽打擊率掉到.150。自8月18日開轟以來，大谷已連續24場比賽未有全壘打進帳，追平了他在2022年9月至2023年4月期間創下的生涯最長無全壘打悲情紀錄。國聯冠軍賽在經過明日休兵日後，將於台灣時間15日移師洛杉磯道奇體育場（Dodger Stadium）續戰。背負0勝2敗落後劣勢的道奇隊，勢必要在主場打出反撲氣勢。