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沙烏地阿拉伯境內機場遇襲推升國際油價，加上科技股受壓，美股除了道瓊工業指數以外，主要指數皆收黑。台股今（13）日早盤以49126.27點、下跌175.69點開出，隨後失守49000點，跌幅擴大逾千點，一度下探48066.36點，重挫1235.6點，跌幅超過2%，而台積電也跌快2%，一度下探2490元，截至上午10時13分，大盤仍跌逾900點，台積電在2500元上下盤整。沙烏地阿拉伯境內機場遭到攻擊後，國際油價走揚，市場靜待企業財報季及美國經濟數據，美股主要指數收盤大多下挫，道瓊工業指數上漲195.60點，上漲0.38%，收在51850.55點；標普500指數小跌4.30點，跌0.06%，收7807.24點；以科技股為主的那斯達克指數下跌120.27點，跌0.44%，收在27245.90點；費半指數下挫335.63點，跌幅2.67%，收在12236.79點，也連續4個交易日收跌，記憶體族群為重災區，Sandisk重挫5.97%、美光跌3.88%，輝達（NVIDIA）也下跌1.29%，台積電ADR則跌1.98%。台股今日早盤也開低走低，以49126.27點、下跌175.69點開出，隨後失守49000點，跌幅更持續擴大逾千點，逼近48000點，一度見48066.36點，重挫1235.6點，跌幅超過2%，盤面傳產塑膠、油電類股逆勢走揚，電子通路、資訊服務、食品類股盤中也有翻紅，其他電子零組件、半導體、光電、電腦週邊、塑膠工業、電機機械跌幅超過1%。就個股表現來看，電子權值股台積電盤中跌快2%，下探2490元，台光電、世芯、旺宏跌逾9%，國巨、南亞科跌逾8%，欣興盤中跌逾7%，台達電跌超過6%，聯電跌逾4%、聯發科、日月光跌逾3%，大立光跌逾1%。不過，傳產的油電股台塑化盤中漲逾7%，塑膠股的國喬盤中也漲逾7%，南亞漲超過3%，聯成、台聚也有1%以上漲幅，食品的興泰、鮮活果汁也有1%以上漲幅。