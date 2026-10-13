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美國職棒大聯盟（MLB）國家聯盟冠軍賽前兩戰結束，面臨連霸壓力的洛杉磯道奇隊即便陣中擁有豪華球星陣容，仍在客場意外連吞2敗，陷入0勝2敗的極度劣勢。隨著戰線即將移師洛杉磯，廣大球迷最關心的問題莫過於尋求3連霸的道奇隊，最終逆轉晉級世界大賽的機率究竟還剩多少？根據歷史數據指出，在「七戰四勝制」的系列賽中，道奇的晉級機率僅剩約17%。根據美國職棒大聯盟（MLB）季後賽歷史數據，在「七戰四勝制」的系列賽中，先取得2勝0敗領先的球隊，最終在95次機會中有79次成功晉級，系列賽勝率高達83.16%。這意味著目前落後的道奇隊，能夠翻盤並晉級世界大賽的機率只剩下約17%。雖然歷史機率相當低迷，但對道奇球迷而言也並非完全沒有曙光。在歷史上16次成功完成「0：2 大逆轉」的案例中，道奇隊自己在2020年國聯冠軍賽對陣勇士時就曾上演大翻盤；2023年亞利桑那響尾蛇也在0：2落後費城人的絕境下逆轉殺入世界大賽；2004年波士頓紅襪更是完成了史上唯一的「讓三追四」神蹟。釀酒人隊此役展現出極強的韌性與戰術執行力，面對道奇日籍王牌山本由伸，打線展現極佳選球眼與纏鬥能力，包含康崔拉斯與巴烏爾斯單打席都讓道奇投手投出7球以上的球數，全場逼迫道奇投手群在8局內狂投172球，成功在第3局就提早將山本由伸KO下場。釀酒人總教練馬菲賽後表示，球員們堅守對決策略，即使三度落後也未曾動搖。這座自1982年以來未曾闖進世界大賽的城市，如今距離重返世界大賽殿堂僅差最後2勝。面對 17% 的低晉級機率，道奇隊已無退路。系列賽第3戰（G3）將於台灣時間週四移師洛杉磯道奇體育場舉行。對於尋求三連霸的道奇而言，除了期待打線與大谷翔平的反彈外，主場G3勢必得全力止血取得首勝，否則一旦吞下 0：3 絕境，逆轉機率將趨近於零。