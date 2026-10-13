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亞股13日開盤表現疲弱，日本、韓國股市同步承壓，日經225指數開盤後一度下跌超過1500點，韓國KOSPI指數開盤也跌近200點，市場避險情緒升溫。綜合日韓媒體報導，葉門胡塞武裝組織襲擊沙烏地阿拉伯機場後，國際油價上漲，投資人擔心中東緊張升溫，將對企業獲利產生負面影響。從盤面來看，半導體與科技權值股也是觀察重點，韓股前一交易日已出現明顯回檔，三星電子、SK海力士同步走弱，加上國際油價、中東地緣政治風險、通膨疑慮持續牽動市場情緒，使科技股短線面臨較大賣壓。日本股市則因前一交易日休市，13日恢復交易後面臨補跌壓力，半導體相關類股跌勢尤其值得關注。截至發稿時間為止，日經指數跌1344.78點或1.95%，暫報67686.14點。韓國Kospi指數跌299.96點或4.7%，暫報6084.28點。後續須觀察能否收斂跌幅，半導體族群是否止穩、三星電子及SK海力士等韓國權值股能否止跌。