發行商 Devolver Digital 與開發團隊 Croteam 於近日的 Triple-i 獨立遊戲發表會上，首次公開《塔羅斯的法則 3》（The Talos Principle 3）實機遊玩影片。玩家將踏入連物理定律都可能失效的神祕區域，在破解謎題的同時，逐步找回失去的記憶。遊戲預計於2027年登上 PC、PlayStation 5 平台。
《塔羅斯的法則 3》在玩什麼？解謎之外還要思考人生
曾讓玩家一邊解謎、一邊思考「人類究竟是什麼」的哲學解謎遊戲《塔羅斯的法則》（The Talos Principle）系列，終於要迎來三部曲最終章！《塔羅斯的法則》系列主打第一人稱解謎玩法，玩家必須觀察環境、運用各種機關與道具破解難題，但與一般益智遊戲不同，作品還融入人工智慧、自我意識、文明與生命意義等哲學議題，讓玩家在解開謎題之餘，也得面對故事拋出的問題。
《塔羅斯的法則3》將故事帶到名為「異常區」（The Anomaly）的神祕場所，這裡有崩塌的古老神廟、廢棄的科學前哨站，甚至連物理定律都無法正常運作。玩家將扮演一名失去部分記憶的探險者，穿梭數十個全新世界，透過解開越來越複雜的謎題，逐漸拼湊自己的過去，以及人類建立的世界究竟發生過什麼事。
三部曲最終章2027年推出！首支實機影片公開
官方表示，《塔羅斯的法則 3》除了延續系列招牌的哲學敘事，還將加入全新解謎機制與突破常規的環境設計。不同世界都有各自的故事、角色與謎題，而「異常區」究竟是天堂還是地獄，也將成為玩家探索過程中的重要疑問。
《塔羅斯的法則 3》預計2027年登上 PC 與 PS5 平台，目前尚未公布確切上市日期及售價。官方已公開首支實機遊玩影片，Steam 商店頁面也已上線，感興趣的玩家可以先加入願望清單。
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曾讓玩家一邊解謎、一邊思考「人類究竟是什麼」的哲學解謎遊戲《塔羅斯的法則》（The Talos Principle）系列，終於要迎來三部曲最終章！《塔羅斯的法則》系列主打第一人稱解謎玩法，玩家必須觀察環境、運用各種機關與道具破解難題，但與一般益智遊戲不同，作品還融入人工智慧、自我意識、文明與生命意義等哲學議題，讓玩家在解開謎題之餘，也得面對故事拋出的問題。
《塔羅斯的法則3》將故事帶到名為「異常區」（The Anomaly）的神祕場所，這裡有崩塌的古老神廟、廢棄的科學前哨站，甚至連物理定律都無法正常運作。玩家將扮演一名失去部分記憶的探險者，穿梭數十個全新世界，透過解開越來越複雜的謎題，逐漸拼湊自己的過去，以及人類建立的世界究竟發生過什麼事。
官方表示，《塔羅斯的法則 3》除了延續系列招牌的哲學敘事，還將加入全新解謎機制與突破常規的環境設計。不同世界都有各自的故事、角色與謎題，而「異常區」究竟是天堂還是地獄，也將成為玩家探索過程中的重要疑問。
《塔羅斯的法則 3》預計2027年登上 PC 與 PS5 平台，目前尚未公布確切上市日期及售價。官方已公開首支實機遊玩影片，Steam 商店頁面也已上線，感興趣的玩家可以先加入願望清單。