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洛杉磯道奇隊今（13）日於國聯冠軍賽第二戰再嘗敗績，以4：7不敵密爾沃基釀酒人隊，系列賽陷入0勝2敗劣勢。本場比賽道奇隊最大的失算，莫過於寄予厚望的日籍先發投手山本由伸僅主投2.2局用了75球、失掉3分提早被打爆退場，創下他個人本季以及季後賽生涯的最短先發紀錄。賽後，山本由伸自己談到了掀起爭議的ABS挑戰直言沒挑戰是因為「自己也沒有百分之百的把握。」山本由伸今日一開局控球就面臨考驗。1局上道奇先馳得點後，1局下山本在面對釀酒人2棒圖蘭（Brice Turang）時，在2好0壞絕對領先下，連續投出精準的指叉球與外角卡特球，球路貼近好球帶邊緣，卻連續被主審判為壞球。山本當下罕見地在投手丘上露出苦笑，隨後便遭圖蘭擊出二壘安打並失分。到了3局下，道奇2：1領先、1人出局、二壘有人時，山本面對圖蘭再次於滿球數投出壓線的外角切球，再度被主審判定壞球。當時山本一度睜大眼睛、輕觸帽沿，看向捕手史密斯（Will Smith）似乎想要求進行「ABS（自動進壘判讀系統）」挑戰，但最終兩人並未提出挑戰，當時許多美媒就將矛頭指向捕手史密斯。對此，山本由伸賽後記者會上無奈回應：「當時我覺得投得滿不錯的，但因為位置太過邊角，我自己也沒有百分之百的把握和自信，所以才沒有要求挑戰。」除了好球帶判決未獲青睞，釀酒人打者「很黏」更是擊垮山本由伸的主因。3局下兩隊纏鬥時，釀酒人4棒巴烏爾斯（Jake Bauers）在一二壘有人下，連續擊出6顆界外球、足足纏鬥了12顆球後硬是選到保送擠成滿壘，光是第3局就消耗了山本多達36顆球。隨後面對5棒老將耶利奇（Christian Yelich），山本由伸高角的曲球遭對手掌握，掃出中外野方向帶有2分打點的適時安打。山本回補本壘時只能呆立原地看著球場，隨即遭到教練團換下場。山本由伸賽後坦言：「特別是第3局，真的很想挺過去，但可惜球路沒有控制好。整體來說狀況不算特別好也不算太差，就是普通，但在壘上有人的情況下投得比較謹慎，最後球投得太甜就被打了。」