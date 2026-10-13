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台泥綠能3面向改善

一、推動組織再造，調整組織架構與權責分工

二、檢討並修訂採購及招標審查制度，明確區分投標規範訂定與實際投標審查權責

三、強化內部控制與監督機制，防範類似事件再次發生

台泥轉投資公司台泥綠能3位前員工及不法廠商涉嫌背信等案件，台南地檢署昨（12）日偵結起訴。台泥綠能表示，將針對三名被告及不法廠商等提出民事求償，金額逾7,200萬元，以維護公司合法權益。同時公司已從3面向檢討防範類似事件發生。台泥綠2025年11月向檢調機關提出刑事告訴。隨著檢方偵查終結並正式起訴，台泥將進一步循民事途徑求償，初步求償金額至少包括新台幣2,990萬元及美金約134萬元。台泥綠能譴責少數前員工及不法廠商涉嫌背信、損害公司利益的行為，同時強調堅守第一線的綠電維運工程師及漁電共生養殖團隊，每天兢兢業業地投入工作，不應因少數人的不當行為，讓整體團隊的努力受到質疑。台泥綠能強調，對於任何違反誠信經營原則、損害公司利益的行為，絕不寬貸。