Steam 10月新品節從台灣時間10月20日凌晨1點至10月27日凌晨1點舉辦，玩家們可以趁這個時候遊玩尚未發行的遊戲免費試玩版，探索每個遊戲類型即將推出的遊戲。其中由台灣獨立遊戲創作團隊打造的動作遊戲《旋轉勇者：進化之路》，以及日本遊戲發行商NB Games推出的音樂節奏遊戲《拍點劇場 - STEP THEATER》，都將參與新品節活動，這兩款遊戲已經搶先開放試玩，並預計在今年12月上市。
「旋轉」擊敗敵人 3核心特色一次看
由台灣獨立遊戲開發團隊OneShot Studio研發的《旋轉勇者：進化之路》（SPIN HEROES: Paths of Evolution），是一款結合旋轉物理碰撞與動作Roguelite RPG的動作遊戲，預計於2026年12月17日冬季特賣期間正式上市，目前於Steam平台開放免費試玩。
📌旋轉物理戰鬥與轉職機制：玩家要像玩《戰鬥陀螺》一樣，掌握投擲、轉速與平衡，碰撞的方向與動量會直接影響擊退、破甲與失衡擊倒。戰鬥中可隨等級提升獲得「三選一」強化，並沿著不同職業路線發展角色。
📌夥伴連攜與戰術Build：遊戲提供4名不同能力的夥伴，可帶來破甲、範圍傷害、控制、追擊與支援效果，並能與主角碰撞觸發連攜。結合裝備詞條、套裝效果與天賦，玩家可自由配置專屬戰術配置對抗巨大頭目。
📌Arcade Pop Art美術與獨特世界觀：遊戲採用高彩、高對比與粗黑描邊的美術風格，維持高速戰鬥中的可讀性。故事講述守護古老旋轉技術的「旋轉村」遭到旋轉博士的機械軍團入侵，主角因而踏上穿越山谷、森林、火山工廠等多個區域的冒險之旅。
《旋轉勇者：進化之路》Steam體驗版提供約30分鐘的內容，開放初始「平民」職業與一轉「劍士」、「法師」職業，並開放第一區域「山谷」。玩家可招募劍士亞蘭、神官賽雷斯蒂亞與騎士格拉罕三位夥伴，並挑戰區域BOSS旋轉博士。
透過節奏讓畫面變豐富 完成精彩電影
《拍點劇場-STEP THEATER》由遊戲發行商NB Games發行、遊戲實況主P-P擔任代表的開發團隊Pixel Smile打造，是一款愉快明亮的音樂節奏遊戲，預計於2026年12月3日發售，將推出Steam、Nintendo Switch及 Nintendo Switch 2版本，並支援繁體中文等多國語言。
隨節奏執行任務，讓電影成功上映：玩家需要隨著樂曲節奏按下指令、一步步執行任務，使遊戲畫面逐漸變得華麗，完成一段段涵蓋奇幻故事與日常片段的短篇劇場，並讓電影成功上映。
短篇體驗版開放試玩：《拍點劇場-STEP THEATER》現已於Steam上線免費體驗版，提供約20分鐘的遊戲體驗，讓玩家搶先感受可愛動畫與輕快樂曲交織出的節奏樂趣。
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由台灣獨立遊戲開發團隊OneShot Studio研發的《旋轉勇者：進化之路》（SPIN HEROES: Paths of Evolution），是一款結合旋轉物理碰撞與動作Roguelite RPG的動作遊戲，預計於2026年12月17日冬季特賣期間正式上市，目前於Steam平台開放免費試玩。
📌旋轉物理戰鬥與轉職機制：玩家要像玩《戰鬥陀螺》一樣，掌握投擲、轉速與平衡，碰撞的方向與動量會直接影響擊退、破甲與失衡擊倒。戰鬥中可隨等級提升獲得「三選一」強化，並沿著不同職業路線發展角色。
《旋轉勇者：進化之路》Steam體驗版提供約30分鐘的內容，開放初始「平民」職業與一轉「劍士」、「法師」職業，並開放第一區域「山谷」。玩家可招募劍士亞蘭、神官賽雷斯蒂亞與騎士格拉罕三位夥伴，並挑戰區域BOSS旋轉博士。
透過節奏讓畫面變豐富 完成精彩電影
《拍點劇場-STEP THEATER》由遊戲發行商NB Games發行、遊戲實況主P-P擔任代表的開發團隊Pixel Smile打造，是一款愉快明亮的音樂節奏遊戲，預計於2026年12月3日發售，將推出Steam、Nintendo Switch及 Nintendo Switch 2版本，並支援繁體中文等多國語言。
隨節奏執行任務，讓電影成功上映：玩家需要隨著樂曲節奏按下指令、一步步執行任務，使遊戲畫面逐漸變得華麗，完成一段段涵蓋奇幻故事與日常片段的短篇劇場，並讓電影成功上映。
短篇體驗版開放試玩：《拍點劇場-STEP THEATER》現已於Steam上線免費體驗版，提供約20分鐘的遊戲體驗，讓玩家搶先感受可愛動畫與輕快樂曲交織出的節奏樂趣。