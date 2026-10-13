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美國雙品牌進入穩定營運 奠定市場布局基礎

瓦城泰統集團（2729）12日公告9月合併營收達4.97億元，較去年同期成長8.86%；累計前9月合併營收達49.05億元，年增6.24%。9月份適逢中秋連假，餐飲市場迎來高峰人潮；瓦城表示，展望第四季，全台各大百貨商場陸續進入週年慶檔期及秋冬餐飲旺季，有望進一步帶動人潮與消費熱度。瓦城集團提到，9月營運穩健成長，中秋連假帶動的商場人潮，以及延續自8月中旬的親子主題活動發揮了顯著的助攻效益；透過餐飲體驗與特色周邊的結合，進一步提升家庭客群的點餐意願與品牌黏著度，共同挹注9月整體業績表現。國內展店方面，瓦城指出，將持續深化核心生活圈布局，並看好軌道經濟，於9月正式開出「瓦城」京站小碧潭店，鎖定捷運商場周邊高密度家庭住宅客群，結合便捷交通條件與在地聚餐需求，開幕即迅速吸引周邊消費人潮，進一步挹注營收。海外市場方面，洛杉磯首店「Very Thai by 瓦城」與8月開幕的第二品牌「BO BO THAI」雙雙邁入穩定營運階段。瓦城說明，透過成熟的連鎖標準化管理能力，搭配不同品牌與菜系定位拓展北美消費客群，持續累積在地口碑與顧客回訪，雙品牌營運逐步形成穩定的海外營收支撐，並為後續擴大美國市場布局奠定基礎。展望第四季，瓦城集團提到，全台各大百貨商場陸續進入週年慶檔期，有望進一步帶動人潮與消費熱度；同時迎來雙十國慶、光復節等連假，集團多數門市坐落於指標百貨及核心商圈，可望因此受惠。時序進入秋冬餐飲旺季，企業尾牙春酒、年終親友聚餐需求也將陸續啟動，各品牌將掌握節慶聚餐商機，提前布局團體訂席與季節性專案。展店方面，瓦城表示，持續擴張服務版圖，穩健深化全台各大重點商圈布局，致力將高品質的餐飲體驗帶給更廣大的消費群眾；海外則以洛杉磯雙品牌營運為起點，持續穩步拓展美國市場，有望於第四季再創亮眼佳績。