我是廣告 請繼續往下閱讀

▲尹廈情熱舞。（圖／翻攝自IG@hi__jjeong2）

▲尹廈情嫁給工程師老公。（圖／翻攝自IG@hi__jjeong2）

《單身即地獄》尹廈情結婚了！本月11日她和工程師老公舉辦世紀婚禮，昨她在IG分享婚禮花絮照，新人進場時還使用了節目的BGM，讓賓客笑喊「這次真的到天堂島了」，尹廈情不改調皮性格，大跳〈like JENNIE〉與賓客互動，老公也被拱上台跳舞，雖有些尷尬但還是照著老婆指令跟著跳，看得出相當寵妻了。尹廈情和工程師老公月初登記結婚，婚禮則在11日舉行，婚禮現場佈置浪漫，尹廈情穿著禮服，胸口則是一個黑色蝴蝶結配白色花朵，非常有她的風格，進場時更播放《單身即地獄》的BGM，彷彿回到節目中，讓賓客瞬間熱血沸騰。不只如此，尹廈情還大跳〈like JENNIE〉，不僅舞蹈動作非常俐落，還能和台下賓客揮手互動，老公站在前方看著她表演，眼神滿滿寵溺，尹廈情也要老公跟著跳，吸引賓客拿手機捕捉這幸福的畫面。影片一PO出馬上破12萬讚，許多粉絲都留言，「天啊太可愛了」、「這新娘好瘋」、「好想知道老公如何駕馭得了妳」、「終於到天堂島了」。還有人笑喊，幸好當初沒真的和李官熙在一起。27歲的尹廈情是韓國模特兒兼網紅，曾參加過選美比賽，2021年在《韓國春香小姐》拿下第5名，2023年因出演Netflix戀愛實境秀《單身即地獄3》迅速打開知名度。不只外型亮眼，在節目中她會刻意壓低下吧，對男嘉賓拋媚眼，沒想到這表情就連主持人圭賢都發現，還成為當時的網路迷因。而在節目中，尹廈情鍾情於「海王」李官熙，但李官熙最後沒有選擇她，尹廈情也不後悔，許多人都說她的「大女主性格」非常值得學習，然而李官熙後來認愛同為節目女嘉賓的劉恃蘟，跌破眾人眼鏡。