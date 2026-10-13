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萊爾富限量開賣《戰鬥陀螺X》！CX-01、CX-14各495元

▲萊爾富11月1日起，規劃於全台100家指定門市設置戰鬥陀螺專屬空間。（圖／萊爾富提供）

《戰鬥陀螺X》超商戰開打！全家行動購再推2款新品

《戰鬥陀螺X》熱潮持續延燒，萊爾富今（13）日上午10時起，於指定門市限量開賣「CX-01蒼龍勇氣」及「CX-14騎士堡壘」，每款售價495元。此外，萊爾富表示，11月1日起將開放全台100家指定門市設置戰鬥陀螺專屬對戰空間，配置專業對戰底盤，讓玩家自備裝備就能現場切磋，詳細門市名單及開放時段將公布於官方臉書。萊爾富規劃於全台100家指定門市設置戰鬥陀螺專屬空間，11月1日起現場配置專業對戰底盤，供愛好者同場切磋。玩家只需自備戰鬥陀螺與相關裝備，即可前往指定門市體驗對戰樂趣。需要注意的是，專屬空間僅於各門市的指定時段開放，詳細名單與時間表將於官方臉書公布。除了提供對戰場地，萊爾富看準陀螺收藏熱潮，引進兩款BEYBLADE X系列新品，包含CX-01蒼龍勇氣與CX-14騎士堡壘，每款售價均為495元。本次新品採限量販售，民眾可依名單前往指定門市選購。這兩款熱門商品開賣後，預計將掀起一波搶購熱潮。萊爾富能夠在玩具競技社群建立良好聲譽，源自於其建立的透明銷售流程。過去販售戰鬥陀螺時，門市實施公開排隊、叫號、現場拆箱及清點等標準措施，獲得玩家的信賴。這份長期累積的品牌口碑，成為萊爾富進一步拓展實體對戰據點的強大基石。除了實體門市的據點爭奪，超商在戰鬥陀螺市場的競爭亦延伸至線上通路。全家便利商店將於10月14日凌晨2點起，在全家行動購開賣兩款新品。包含CX-15邪神狂怒與BXG-11堅甲戰龜S，每款售價350元。