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▲捕手史密斯（Will Smith）在關鍵時刻未啟用「ABS挑戰系統（自動好壞球判定系統）」，導致山本保送打者並引發後續失分危機（圖／美聯社／達志影像）

在職業運動的世界裡，金錢往往能構築奪冠的捷徑，但十月的棒球場卻總愛上演反抗資本的浪漫劇本。2026年國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第二戰，密爾瓦基釀酒人以7：4擊沉了星光熠熠的洛杉磯道奇，在系列賽取得2勝0敗的絕對優勢。這場比賽釀酒人整條打線都死命纏鬥，其中最具代表性的就是鮑爾斯（Jake Bauers）第三局的關鍵打席，纏鬥了12球選到保送，最終讓山本由伸投不滿3局。同時他們運用了對手的幾次失誤，包括：沒有使用ABS、換上佐佐木朗希對決左打等等決定，最終順利幫自己拿下兩場主場。攤開兩隊今年的薪資表：道奇隊2026年預估總薪資（含選擇權與仲裁等）高達驚人的3.9億萬美元，宛如不可一世的「邪惡帝國」；反觀釀酒人的總薪資僅約1.4億美元，連道奇的一半都不到。然而，這支小市場球隊卻用極致的專注力、精準的打擊修正，以及對手總教練的調度失誤，證明了棒球不是只靠「大撒幣」就能贏下的遊戲。這場史詩般的第二戰，釀酒人之所以能成功扳倒道奇，主要歸功於比賽中的「三個關鍵節點」。道奇先發投手山本由伸此役僅投2.2局便失3分黯然退場，創下季後賽生涯最短先發紀錄。這場比賽他狀態確實不好，控球沒有以往犀利，但自家捕手史密斯（Will Smith）的消極判斷也確實影響了最終結果。3局下，道奇以2比1領先，1出局二壘有人。山本面對釀酒人打者圖朗（Brice Turang）在滿球數時投出一顆外角邊緣的卡特球，被主審判為壞球。轉播畫面清楚拍到，山本當下拍了拍帽子，暗示捕手史密斯啟用「ABS（自動好壞球判定系統）」挑戰，但史密斯卻選擇了無視。這並非單一事件，首局史密斯同樣放掉了一顆關鍵邊角球的挑戰，隨後圖朗便敲出二壘安打。如果史密斯按下挑戰鍵，那兩次打席極可能化為三振，這改變了那個霞結果，更徹底打亂了山本由伸的投球節奏。在毫釐必爭的季後賽，影響很重大。如果說道奇敗在細節，那釀酒人就是贏在對細節的死磕。釀酒人打線這場比賽展現了可怕的韌性，其中最關鍵的打席，莫過於3局下2出局時，鮑爾斯與山本由伸的纏鬥。當時鮑爾斯在球數落後的情況下，連續破壞了山本6顆球打成界外，最終在第12球選到四壞保送。這個單一打席耗時長達7分15秒（甚至比道奇整個半局的進攻還久），徹底消耗了山本的體力與意志。隨後葉力奇（Christian Yelich）把握住滿壘機會，一棒擊出2分打點逆轉安打，將山本打退場。這種驚人的本壘板紀律是釀酒人整季貫徹始終的策略。在分區系列賽陷入低潮的圖朗，賽前特別與打擊教練沃格巴克（Daniel Vogelbach）進行了揮棒軌跡的修正。他們修正了揮棒時雙手下沉、切過球體的問題，要求將雙手保持在身體靠近內側，直接將球棒迎向球心。這項調整不僅讓圖朗在首戰砲轟美聯塞揚熱門史庫柏（Tarik Skubal），更在此役首局就從山本手中敲出長打。釀酒人團隊透過精準的修正與極致的纏鬥，完美瓦解了道奇引以為傲的頂級輪值。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）的調度再次成為眾矢之的。4局下，道奇換上日本天才強投佐佐木朗希接替投球，他僅用14球就乾淨俐落地送出三上三下（包含1次三振），完美展現了壓制力。然而，到了第5局，羅伯斯卻選擇將狀態極佳的佐佐木換下，僅因為接下來釀酒人的5名打者中有4名是左打。羅伯斯迷信「左投剋左打」的數據神話，換上左投布比奇（Kris Bubic）與史都華（Brock Stewart），結果卻是災難性的——布比奇一上場就被右打的康崔拉斯（William Contreras）轟出追平陽春砲，隨後牛棚徹底崩盤。羅伯斯賽後坦言：「這是我下的決定，朗希確實可以投長局數，但為了抓左打我選擇換人，結果失敗了。」在季後賽的高壓舞台上，狀態與氣勢往往比冰冷的「左右對戰數據」更重要。羅伯斯親手澆熄了自家中繼投手的火燙手感，也將勝利拱手讓人。金錢並非萬能的十月戰場道奇球員泰奧斯卡·赫南德茲（Teoscar Hernández）曾在晉級時驕傲地宣稱道奇是「恐龍」，但如今這隻砸下近4億美元重金打造的巨獸，卻在密爾瓦基陷入了0勝2敗的絕境。釀酒人用行動證明，當你擁有出色的教練團修正能力、打死不退的纏鬥意志，以及對戰局細節的敏銳度時，小市場球隊一樣能把「邪惡帝國」逼入決定。贏下這場比賽，釀酒人如今晉級世界大賽的機率高達84%，道奇三連霸美夢有可能要在這一輪告終。