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混血網紅詹姆士派對近日自稱罹患肝癌中期，在網路上徵求大家募款60萬台幣醫藥費被罵翻，因為他並沒有拿出診斷書，被說是假生病真斂財，掀起許多討論。詹姆士派對從小在台灣長大，13歲到美國求學，23歲時因為重度憂鬱症，一度想結束生命，但因為想念台灣這個家鄉，因此回到這片土地生根。詹姆士是台美混血，在台灣土生土長到13歲，國中時期到美國求學，在美國待十年後，因為太想家，所以身心狀況出問題，多次被診斷出重度憂鬱症，還有過想要結束生命的念頭。回到台灣後，他住在從小生長的彰化，並就讀大葉大學，日常拍攝自我療癒、成長，搭配一些搞笑的短影音，在社群擁有9萬名粉絲，尤其是「睽違10年跟台灣好友相見」系列影片更是在Threads爆紅，成為了許多人認識他的契機。日前他公開了自己罹患肝癌的消息，必須儘速住院治療，但因為健保房一位難求，只能入住自費病房，最貴一晚可能需要6500元，讓他表示壓力非常大，為此他開設了募資連結，一開始打標金額為45萬台幣，不過他多次拉高金額，現在到了60萬台幣，被許多網友質疑是「假癌症，真斂財」，再加上他遲遲不拿出診斷證明書，被酸根本是另類詐騙。