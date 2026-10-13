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▲網紅詹姆士派對（如圖）自爆罹患肝癌中期，並發起線上募款以支付龐大的醫療費用，但因沒有拿出詳細就醫證明，遭網友質疑詐財。（圖／詹姆士派對IG@jamespartytw）

▲一名台灣女孩也曾在募資平台發起「女孩Wordaway南美冒險」的計畫，希望募得欠缺的13萬元旅費，讓她能夠去南美洲打工換宿。（圖／嘖嘖平台）

26歲台美混血網紅「詹姆士派對」日前透露自己罹患肝癌中期，為了籌措醫藥費發起線上募款，目前已募得60多萬，卻遭網友質疑沒有拿出詳細就醫證明，有詐財之嫌。事實上，過去也有不少網紅發起募款活動，像是阿滴曾募款買下紐約時報全版廣告來為台灣發聲，最終金額超過 1,900萬元台幣；另外還有台灣女孩發起「女孩Wordaway南美冒險」的計畫，希望募款13萬元旅費，去南美洲打工換宿，但因遭炎上而將募資下架並道歉。2020年WHO秘書長譚德塞在公開記者會上，指責台灣對他進行種族歧視的人身攻擊，引發全國上下怒火，當時阿滴、知名設計師聶永真等人發起募資活動，希望買下紐約時報的全版廣告，為台灣發聲。當時引來許多台灣民眾力挺，短短9小時就突破400萬元目標，最終共有26,980人參與，募資超過 1,900萬元。然而，阿滴以「台灣人寫給世界的一封信」為號召的募資專案，雖創下極高聲量，卻也引來部分人抨擊，許多知名廣告人、翻譯人員紛紛公開批評文案、廣告，質疑他們沒資格代表全台灣。面對爭議，阿滴則公開道歉並解釋，自己不該以「代表台灣」立場書寫，只能代表有參與集資朋友們的聲音。雖然一開始只是抱持著幫忙翻譯的心態加入，但阿滴也在過程中越來越清楚這個角色必須背負的責任，也坦承翻譯內容不夠仔細斟酌文字以及語句，因此大幅修改了公開信內容。另外，一名台灣女孩也曾在募資平台發起「女孩Wordaway南美冒險」的計畫，預計花80至100天，前往墨西哥、巴西、智利、玻利維亞、阿根廷及祕魯等國，總預算約18萬元，希望募得欠缺的13萬元旅費，讓她能夠去南美洲打工換宿。雖本人強調此行並非玩樂，而是要帶回「台灣背包聖經」回饋贊助者，但馬上被網友發現該項計畫漏洞百出，甚至挖出她其實家境不錯，甚至遊遍歐洲，質疑其經濟能力並非真的需要外界資助，挨轟：「第一次看到旅行乞丐開嘖嘖求贊助」、「真是毀我三觀的貼文，旅費請自己賺好嗎。」而發起人面對批評，隨後將募資計畫撤回，並將IG帳號轉為非公開，她也在Threads上道歉，表示當初的動機是想學歐美平台做旅遊募資，但沒想到台灣跟歐美的網路文化差這麼多，造成大家反彈，「因為訊息有點炸，IG先暫時關了公開，整理好再回來。」