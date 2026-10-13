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荷姆茲海峽航運風險升高 沙國改採現貨交易

沙國祭6年來最低油價 運費高漲推升實際成本

沙國9月原油出口回升 創7個月新高

中東戰事持續衝擊全球能源運輸，沙烏地阿拉伯為加速出口原油，近期透過現貨市場向亞洲煉油業者出售11月裝船的原油。知情人士透露，中國國營及民營煉油廠已購入至少1200萬桶沙烏地原油，印度與台灣煉油業者也有採購，部分交易價格較沙國11月官方售價每桶高出約20美元，反映荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運風險對石油交易的影響。根據路透社報導，3名知情人士表示，中國國營及獨立煉油廠已透過交貨到港的交易條件，購入至少1200萬桶沙烏地原油。另外2名消息人士指出，沙國也向印度及台灣煉油業者出售11月裝船的原油，但尚未透露相關採購數量。這批原油部分交易價格，較11月官方售價（OSP）每桶溢價約20美元。相關交易透過沙烏地國營石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）上週發出的招標，以及私下協商完成。沙烏地阿美則拒絕對此置評。沙烏地通常在每月初公布原油官方售價，再由長期合約買家申報當月採購數量。不過，隨著伊朗戰爭持續，荷姆茲海峽航行安全面臨威脅，部分買家不願租用油輪進入海峽裝載原油，迫使沙國調整銷售方式。知情人士指出，沙烏地阿美因此將原本經由荷姆茲海峽運輸的部分原油，轉為透過現貨市場出售，並採取交貨到港的交易安排，以吸引亞洲買家。至於經由紅海延布港（Yanbu），以及埃及西迪凱里爾港（Sidi Kerir）裝運的原油，沙烏地阿美仍維持原有供應配額。為刺激需求，沙烏地阿美將11月銷往亞洲的指標原油「阿拉伯輕原油」（Arab Light）官方售價，訂在每桶較阿曼與杜拜原油平均價格低5美元，創下6年來最低水準。此舉旨在吸引買家，並補償因中東局勢緊張而增加的海運成本。不過，由於部分原油改採交貨到港的現貨交易方式，實際成交價格仍可能因運輸安排及市場需求而高於官方售價。沙烏地是全球最大石油出口國，自9月起已增加經由荷姆茲海峽運輸的原油出口量。能源數據分析公司Kpler於12日公布的資料顯示，沙烏地9月原油出口量達每日667萬桶，創下7個月新高，並恢復至戰前水準。