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沙烏地阿拉伯境內機場遇襲，推升國際油價，在中東局勢升溫與避險需求支撐之下，美元指數一度升至102.61，加上台股走跌，新台幣兌美元今（13）日早盤也貶破32元整數關卡，重貶逾1角。就國際匯市來看，美元指數一度衝上102.46，目前拉回至102.48附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元一度來到158.75，目前拉回至158.468盤整，韓元兌美元早盤則貶至1339.58，目前在1338.38附近，而離岸人民幣兌美元一度下探6.6961，目前在6.6944盤整。至於新台幣兌美元今日早盤也走貶，以31.97元、貶值7.5分開出後，在國際美元高檔震盪及台股走跌之下，新台幣進一步貶破32元整數關卡，一度下探32.018元，重貶1.23角，目前仍在32.012元盤整。