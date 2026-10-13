我是廣告 請繼續往下閱讀

星巴克「去冰剩半杯」補滿15元惹議！北市府接獲申訴 消保官回應

台北市主任消保官林傳健回應《NOWNEWS今日新聞》證實：「截至115年10月13日9時，北市府接獲2件「飲料去冰份量顯著減少」相關消費爭議申訴。

▲台灣星巴克公布「客製化服務」收費標準。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

針對民眾反映去冰後飲品份量顯著減少，是否涉及未依約履行？

星巴克咖啡新制惹議！客製化服務特大杯飲料「去冰剩半杯」、補滿要加15元，讓消費者揚言抵制。北市府接獲2件「飲料去冰份量顯著減少」相關消費爭議申訴，星巴克宣布新政策，去冰不再免費補奶，客製化服務加價15元！昨（12）日新制上路第一天，大批消費者購買後才發現，特大杯那堤「去冰剩半杯」，實在無法接受，網路上眾多客人揚言抵制，還有人一狀怒告法務局。消保官林傳健表示，「依消費者保護法規定，企業經營者應提供消費者充分與正確之資訊，並確保廣告內容真實，其對消費者所負之義務不得低於廣告內容。消保官林傳健認為：「仍須依商品容量標示、廣告內容、點餐時之說明及實際交付情形具體判斷。，避免消費者付款後才發現份量或費用與預期不同，衍生不必要的消費爭議。」消保官呼籲，業者重視消費者對飲品份量之合理期待，檢視相關政策及告知方式，確保公告與門市說明一致。消費者如有爭議，可保留購買憑證、飲品照片及相關公告，向業者反映；亦可撥打1950消費者服務專線洽詢。