我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第二戰以4：7不敵密爾瓦基釀酒人，苦吞系列賽二連敗。被賦予止敗重任的先發投手山本由伸僅投2.2局（2又2/3局）便狂失3分，創下本季及個人季後賽生涯的最短先發紀錄。賽後主帥羅伯斯（Dave Roberts）直言山本今天球缺乏尾勁，是他表現有落差的原因。同時很不滿捕手史密斯（Will Smith）在關鍵時刻放棄使用「ABS挑戰系統（自動好壞球判定系統）」的決策，在受訪時點名檢討。比賽進行到3局下，道奇以2比1領先。山本由伸在1出局後面對打者圖朗（Brice Turang），滿球數時投出一顆外角邊緣的卡特球，被主審判定為壞球保送。山本當下拍了拍帽子，向史密斯示意希望提出ABS挑戰，但史密斯最終並未提出。這記保送引發連鎖反應，山本隨後在2出局滿壘時，遭到耶力奇（Christian Yelich）擊出2分打點逆轉安打，黯然退場。道奇總教練羅伯斯賽後罕見說出重話，對史密斯的判斷表達強烈不滿：「那球實在令人難以接受。威爾（史密斯）處在絕佳的視角，挑戰與否通常交由捕手決定。現在回頭看，那個決定完全改變了比賽的結果。」據大聯盟官方數據庫顯示，那顆球確實擦過好球帶邊緣，若提出挑戰，極有可能改判為三振。此外，首局面對圖朗時也發生過類似的邊角球未挑戰，隨後便遭到二壘安打狙擊，兩次「未挑戰」都直接導致了失分危機。針對那顆引發爭議的卡特球，山本由伸賽後受訪時坦言自己也沒有十足把握：「我以為投到不錯的位置，但實在太邊角了，我自己也沒有太大的自信，大概就是這種感覺。」總結這場慘烈的先發，山本表示整體狀況「不好也不壞，感覺很普通」。他提到，比賽中經常面臨背負跑者的局面，因此投得較為謹慎：「原本希望能想辦法撐過去，但最後球還是投得太甜被打到了。」總教練羅伯斯則點出山本的投球問題：「他的球明顯缺乏尾勁。」