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▲Amber疑似鼓勵阿斌（中）單飛，導致茄子蛋解散。（圖／翻攝自EggPlantEgg 茄子蛋臉書）

音樂才子J.Sheon出道9年，鮮少傳出緋聞，但近日傳出他身邊早已有伴的消息，對象正是同在音樂圈工作的美女Amber。兩人透過朋友聚會認識，據說已低調交往2年了。而Amber也曾和樂團「茄子蛋」的其中一名吉他手交往，分手後轉而與主唱阿斌交好，傳出阿斌選擇單飛就是Amber出的主意。據《鏡週刊》報導，這名Amber外型甜美、身材曼妙，與J.Sheon已交往2年，身邊朋友都知情。某次J.Sheon帶著她出席好友新店開幕派對，Amber一直黏緊緊與J.Sheon打情罵俏，疑似就是想私下宣示主權，逼退J.Sheon身邊的花花草草。據說雙方已見過彼此父母，正朝結婚方向前進，感情穩定。同樣在音樂圈工作的Amber社交能力也相當出眾，她過去曾和茄子蛋的其中一名吉他手交往，分手後因工作能力出色，深得主唱阿斌的信任，她疑似因此鼓勵阿斌單飛，就不用與其他2人分酬勞，導致茄子蛋爆發內部矛盾，在2022年選擇休團。阿斌後來改以個人身分加入環球音樂，並推出單飛專輯，茄子蛋因此形同解散。而Amber的工作能力J.Sheon也看在眼裡，剛好他與前東家索尼音樂合約到期，J.Sheon傳出有意讓Amber協助打理他的演藝事業，若Amber能成功幫J.Sheon開疆闢土，兩人關係勢必會更加緊密。面對以上爆料，《NOWNEWS今日新聞》已傳訊詢問J.Sheon，但至截稿前尚未獲得回應。